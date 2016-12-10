10 самых больших надежд звезд на 2017-й

Конец декабря традиционно становится своеобразным рубежом для подведения итогов уходящего года. Многие стараются вспомнить все хорошее, что случилось с ними за 12 месяцев, а также сделать выводы из неудач и разочарований. Знаменитости решили поделиться со своими поклонниками яркими взлетами и горькими разочарованиями, а также рассказали о том, какие планы строят на грядущий 2017-й.
Глюк’oZа
Для Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк’oZа, этот год был довольно насыщенным. Она выпустила несколько громких хитов, а также отпраздновала важный юбилей – 10 лет совместной жизни со своим супругом Александром. Артистка призналась, что не любит подводить итоги, однако постарается вспомнить все хорошее, что случилось с ней за небольшой отрезок времени.
Айза Анохина
У бывшей супруги рэпера Гуфа Айзы Анохиной произошли серьезные перемены в жизни. Она зарегистрировала отношения со своим избранником Дмитрием, а буквально через месяц подарила ему сына. Женщина настолько близка с поклонниками, что решила рожать в прямом эфире. Камера сопровождала Анохину практически везде. Несмотря на то, что Айза не хотела хирургического вмешательства, ей все же пришлось прибегнуть к сторонней помощи, чтобы ее малыш появился на свет. Айза Анохина стала мамой во второй раз
Анна Калашникова
Для Анны Калашниковой 2016-й выдался богатым на потрясения. В мае артистка собиралась сыграть свадьбу со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным. Пара мечтала о сказочном торжестве. Однако грезы о замужестве разбились после результатов ДНК-теста, где стало ясно, что мужчина не является биологическим отцом ребенка Калашниковой. Артист не ожидал такого подвоха и не смог простить любимую. Он сказал, что после жестокого предательства о свадьбе не может быть и речи. Анне непросто было справиться с душевной болью, а потому она с головой погрузилась в работу. Артистка записала песню, сняла клип, а также много времени уделяла собственному бизнесу. В будущем году Калашникова планирует не останавливаться на достигнутом.
Сын Калашниковой был рожден не от Шаляпина
ПОТАП
Не так давно стало известно, что популярный музыкант и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, два года как расстался со своей супругой Ириной Горовой. Тем не менее, бывшие возлюбленные продолжают работать вместе и воспитывать их общего сына Андрея. Также летом его коллега по дуэту Настя Каменских серьезно травмировалась после прыжка с парашютом, однако Потап решил подвести итоги исключительно в музыкальном плане, в качестве продюсера. Потап два года скрывал развод
«2016 год еще нужно будет переплюнуть! Начнем с группы Mozgi, группа которая должна была случиться. Вначале попытка отступить от «Основного» творчества превратилась в проект «Потап, Дядя Вадя и Юго» и шикарный альбом «Мы Богаче» ,потом была банда «Потап и Его Команда» и суперхиты «Лето» и «Море Пенится», потом Аркадий Лайкин и его «Лайки» и «Малименя» и вот вроде бы случайно, а обернувшись назад, понимаешь, что совсем не случайно врываются Mozgi!» - сообщил музыкант.
КСЕНИЯ БОРОДИНА
Для ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной этот год стал по-настоящему запоминающимся. Все события были связаны с воспитанием младшей дочери Теоны, которая появилась на свет в конце прошлого года. Первый день рождения малышки они отпраздновали с размахом в одном из столичных ресторанов. Несмотря на то, что Ксения довольно откровенна со своими поклонниками, до сих пор она не показывает личико девочки. Годовалая дочь Бородиной и Омарова повеселилась на первой вечеринке
Последние дни перед Новым годом оказались не самыми радостными для телеведущей, однако она все же надеется на лучшее. «Всегда нужно оставаться оптимистами и верить, что все будет хорошо. А Новый год через два дня, а у меня только что эвакуатор увез машину на штрафстоянку...», - написала Бородина в микроблоге.
ОЛЬГА СЕРЯБКИНА
Участница девичьего трио SEREBRO Ольга Серябкина радовала поклонников в составе группы новыми песнями и клипами. Весной девушки сменили одну из солисток. Вместо Дарьи Шашиной в группе появилась Катя Кищук. Артистки усердно работали для того, чтобы порадовать своих поклонников, а теперь стараются сохранить остатки сил перед праздником.
Ольга Бузова
Конец года выдался по-настоящему сложным для ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Поклонники до сих пор не могут поверить в то, что она рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым. Официально пара должна получить официальный развод сегодня, 30 декабря. Ольга рассказала подписчикам, какие выводы она сделала в этот непростой период жизни. Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»
светлана лобода
Светлана Лобода в этом году порадовала поклонников такими хитами как «К черту любовь» и «Твои глаза». Несмотря на проникновенные песни, знаменитость все еще не может встретить мужчину, который стал бы для нее опорой. Тем не менее, она находит счастье в воспитании единственной дочери Евангелины.
жасмин
Певица Жасмин в этом году родила третьего ребенка. Однако после появления малыша на свет ей пришлось пережить потрясения, связанные с ее супругом. Сейчас артистка строит большие творческие планы на будущий год. Она намерена активно развивать собственный продюсерский центр и порадует поклонников очередным альбомом. Певица Жасмин нашла спасение от депрессии в работе
«Планирую много гастролировать, возможно, даже по Дальнему Востоку - они так давно ждут меня, приглашают. И, конечно же, будут гастроли по остальной России и странам СНГ. Я очень надеюсь, что в новом году «выстрелит» моя песня. Мы с коллективом этого очень ждем, ведь из-за рождения Мирона мне пришлось взять творческую паузу», - рассказала певица.
ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
Подвел итог года и рассказал о заветной мечте народный артист России Дмитрий Харатьян. Он надеется, что в 2017-м начнутся съемки очередной части знаменитых «Гардемаринов».
«Речь пойдет о нападении Турции на Крым в конце 18 века, - приоткрыл завесу тайны актер. - Продолжение «Гардемаринов» будет посвящено двум главным темам, которые будут идти параллельно – история человеческих отношений и масштабная военная история. Мне кажется, картину ждет успех, сейчас самое время для ее выхода. Россия себя как-то по-новому начинает позиционировать в мире, развивается настоящий патриотизм. «Гардемарины», российское кино, российская армия, российская доблесть и честь – это должно быть сейчас актуально. К сожалению, пока бюджета у государства на производство такого масштабного фильма нет, но мы не унываем. Надеюсь, в новом году нам удастся преодолеть трудности и начать съемки».
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