10 самых больших надежд звезд на 2017-й

Знаменитости подвели итоги перед праздником. Певица Глюк’oZа, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие деятели шоу-бизнеса вспомнили, каким был для них уходящий год. Селебрити рассказали о своих мечтах, которые собираются осуществить в ближайшем будущем.

Конец декабря традиционно становится своеобразным рубежом для подведения итогов уходящего года. Многие стараются вспомнить все хорошее, что случилось с ними за 12 месяцев, а также сделать выводы из неудач и разочарований. Знаменитости решили поделиться со своими поклонниками яркими взлетами и горькими разочарованиями, а также рассказали о том, какие планы строят на грядущий 2017-й.

Глюк’oZа

Для Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк’oZа, этот год был довольно насыщенным. Она выпустила несколько громких хитов, а также отпраздновала важный юбилей – 10 лет совместной жизни со своим супругом Александром. Артистка призналась, что не любит подводить итоги, однако постарается вспомнить все хорошее, что случилось с ней за небольшой отрезок времени.

«В этой жизни всего одна точка, и она в самом конце. Но эмоционально, конечно, я чувствую, что этот год, отрезок времени, был не простым и у каждого по-своему! Но я хочу помнить только хорошее и, конечно, смотреть только вперед! Хочу видеть счастливые улыбки вокруг, и это касается не только моих близких и друзей! Хочу, как бы это пафосно ни звучало, чтобы мы все были счастливы! Если оглянуться вокруг, то можно сказать, что многое перемешалось - и то, что не имело значения, приобрело значимость, а важные вещи стерлись и перестали вызывать эмоции! Поэтому хочу, чтобы простые радости нас радовали! Чтобы мы мечтали, и у нас были силы и здоровье идти к нашей мечте!» - написала такое напутствие всем своим поклонникам в соцсети.

Айза Анохина

У бывшей супруги рэпера Гуфа Айзы Анохиной произошли серьезные перемены в жизни. Она зарегистрировала отношения со своим избранником Дмитрием, а буквально через месяц подарила ему сына. Женщина настолько близка с поклонниками, что решила рожать в прямом эфире. Камера сопровождала Анохину практически везде. Несмотря на то, что Айза не хотела хирургического вмешательства, ей все же пришлось прибегнуть к сторонней помощи, чтобы ее малыш появился на свет. Айза Анохина стала мамой во второй раз

«Я была не самой лучшей мамой для этого малыша. Разрывалась между работой и Элвисом, чаще всего совмещала всех вместе. Выматывала себя и детей. Меня не хватало на сыновей, и это разбивало мне сердце. Чаще стала слышать от Сэма: «Ты любишь работу больше чем нас с Элви..!», а вместо «мама» моим прозвищем стало «айфонистка». Ремонт в салоне, набор персонала в салон, десятки чатов, скандалы, выматывающие все нервы, отсутствие сна и аппетита, нервы, тысячи встреч, слезы, усталость, потеря молока, переживание и итог», - рассказала бизнесвумен.

Анна Калашникова

Для Анны Калашниковой 2016-й выдался богатым на потрясения. В мае артистка собиралась сыграть свадьбу со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным. Пара мечтала о сказочном торжестве. Однако грезы о замужестве разбились после результатов ДНК-теста, где стало ясно, что мужчина не является биологическим отцом ребенка Калашниковой. Артист не ожидал такого подвоха и не смог простить любимую. Он сказал, что после жестокого предательства о свадьбе не может быть и речи. Анне непросто было справиться с душевной болью, а потому она с головой погрузилась в работу. Артистка записала песню, сняла клип, а также много времени уделяла собственному бизнесу. В будущем году Калашникова планирует не останавливаться на достигнутом.

Сын Калашниковой был рожден не от Шаляпина

«Считанные дни до Нового года! Теперь можно всех поздравить с наступающим! Итоги подводить еще рано, но хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживал меня на протяжении этого года! Многое было сделано, а будет еще больше!» - с оптимизмом смотрит в будущее артистка.

ПОТАП

Не так давно стало известно, что популярный музыкант и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, два года как расстался со своей супругой Ириной Горовой. Тем не менее, бывшие возлюбленные продолжают работать вместе и воспитывать их общего сына Андрея. Также летом его коллега по дуэту Настя Каменских серьезно травмировалась после прыжка с парашютом, однако Потап решил подвести итоги исключительно в музыкальном плане, в качестве продюсера. Потап два года скрывал развод

«2016 год еще нужно будет переплюнуть! Начнем с группы Mozgi, группа которая должна была случиться. Вначале попытка отступить от «Основного» творчества превратилась в проект «Потап, Дядя Вадя и Юго» и шикарный альбом «Мы Богаче» ,потом была банда «Потап и Его Команда» и суперхиты «Лето» и «Море Пенится», потом Аркадий Лайкин и его «Лайки» и «Малименя» и вот вроде бы случайно, а обернувшись назад, понимаешь, что совсем не случайно врываются Mozgi!» - сообщил музыкант.

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Для ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной этот год стал по-настоящему запоминающимся. Все события были связаны с воспитанием младшей дочери Теоны, которая появилась на свет в конце прошлого года. Первый день рождения малышки они отпраздновали с размахом в одном из столичных ресторанов. Несмотря на то, что Ксения довольно откровенна со своими поклонниками, до сих пор она не показывает личико девочки. Годовалая дочь Бородиной и Омарова повеселилась на первой вечеринке

Последние дни перед Новым годом оказались не самыми радостными для телеведущей, однако она все же надеется на лучшее. «Всегда нужно оставаться оптимистами и верить, что все будет хорошо. А Новый год через два дня, а у меня только что эвакуатор увез машину на штрафстоянку...», - написала Бородина в микроблоге.

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА

Участница девичьего трио SEREBRO Ольга Серябкина радовала поклонников в составе группы новыми песнями и клипами. Весной девушки сменили одну из солисток. Вместо Дарьи Шашиной в группе появилась Катя Кищук. Артистки усердно работали для того, чтобы порадовать своих поклонников, а теперь стараются сохранить остатки сил перед праздником.

«Сейчас огромная накопилась усталость, ибо концерты и перелеты и не только дают о себе знать. И то, чем хочется с вами делиться, - фотки и мысли - уходят на второй план. Включается режим энергосбережения. Но это того стоит. Музыка лечит и исцеляет. Открою секрет, мы написали несколько невероятных песен, и, пожалуй, именно этим я горжусь больше всего», - написала Ольга Серябкина.

Ольга Бузова

Конец года выдался по-настоящему сложным для ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Поклонники до сих пор не могут поверить в то, что она рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым. Официально пара должна получить официальный развод сегодня, 30 декабря. Ольга рассказала подписчикам, какие выводы она сделала в этот непростой период жизни. Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

«Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого», - написала Бузова.

светлана лобода

Светлана Лобода в этом году порадовала поклонников такими хитами как «К черту любовь» и «Твои глаза». Несмотря на проникновенные песни, знаменитость все еще не может встретить мужчину, который стал бы для нее опорой. Тем не менее, она находит счастье в воспитании единственной дочери Евангелины.

«Конец года. Я так этому рада. Он был очень плодотворным и насыщенным. Есть план на 2017», - сообщила Лобода, но не стала раскрывать тайну, что именно она готовит в новом году.

жасмин

Певица Жасмин в этом году родила третьего ребенка. Однако после появления малыша на свет ей пришлось пережить потрясения, связанные с ее супругом. Сейчас артистка строит большие творческие планы на будущий год. Она намерена активно развивать собственный продюсерский центр и порадует поклонников очередным альбомом. Певица Жасмин нашла спасение от депрессии в работе

«Планирую много гастролировать, возможно, даже по Дальнему Востоку - они так давно ждут меня, приглашают. И, конечно же, будут гастроли по остальной России и странам СНГ. Я очень надеюсь, что в новом году «выстрелит» моя песня. Мы с коллективом этого очень ждем, ведь из-за рождения Мирона мне пришлось взять творческую паузу», - рассказала певица.

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН

Подвел итог года и рассказал о заветной мечте народный артист России Дмитрий Харатьян. Он надеется, что в 2017-м начнутся съемки очередной части знаменитых «Гардемаринов».

«Речь пойдет о нападении Турции на Крым в конце 18 века, - приоткрыл завесу тайны актер. - Продолжение «Гардемаринов» будет посвящено двум главным темам, которые будут идти параллельно – история человеческих отношений и масштабная военная история. Мне кажется, картину ждет успех, сейчас самое время для ее выхода. Россия себя как-то по-новому начинает позиционировать в мире, развивается настоящий патриотизм. «Гардемарины», российское кино, российская армия, российская доблесть и честь – это должно быть сейчас актуально. К сожалению, пока бюджета у государства на производство такого масштабного фильма нет, но мы не унываем. Надеюсь, в новом году нам удастся преодолеть трудности и начать съемки».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165189-news.html