Авторизация
 
  • 06:07 – МЧМ 2017 по хоккею Россия-США: счет, обзор матча, видео голов 
  • 06:07 – СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь: отзывы, купить билет, 4 из 20, вероятность выигрыша 
  • 05:52 – Салаты на Новый год 2017: рецепты пошагово с фото 
  • 05:52 – Производственный календарь 2017 с праздниками и выходными утвержденный 


Никита Джигурда выложил в интернет видео секса с Людмилой Браташ

Никита Джигурда выложил в интернет видео секса с Людмилой Браташ
Прославленный актер Никита Джигурда в последнее время на регулярной основе попадает в неприятные ситуации, уровень скандальности которых раз за разом увеличивается. Подобное стало возможно из-за желания Джигурды оставаться в центре всеобщего внимания.

Мало кто мог поверить, что Джигурда выставит на всеобщее обозрение в интернет видеозапись своего сексуального сношения с крестной матерью собственных детей - бизнес-леди Людмилой Браташ. Однако актер не только пошел на этот шаг, но еще и начал оправдываться после того, как на него обрушилась порция критики со стороны возмущенных фанатов.

Уточнить нужно о том, что начал свою весьма сомнительную деятельность в плоскости всемирной паутины Никита с того, что показал поклонникам видеоролик с родами своей супруги Марины Анисиной. Но дальше он перешел все границы допустимого, когда показал съемки сексуального контакта с Людмилой Браташ. Поклонники усмотрели в этом акт насилия, посетовав на то, что женщина не проявляла никакого интереса к происходящему. Поговаривали, что она и вовсе была в бессознательном состоянии, чем и воспользовался Джигурда.

В еще одном видеоролик кадры сексуальных утех эпатажного шоумена сменяются на семейные фото, где Джигурда запечатлен с Браташ и бывшей супругой Мариной Анисиной, официальный развод с которой состоялся несколько дней назад.

В заключении только лишь напомним, что бизнес-леди Людмила Браташ приходится крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она умерла 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165184-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 245
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 213
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 932
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 897
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 820
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 809
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 738
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 696
  • 0
МЧМ 2017 по хоккею Россия-США: счет, обзор матча, видео голов
  • 06:07
  • 0
  • 0
СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь: отзывы, купить билет, 4 из 20, вероятность выигрыша
  • 06:07
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты пошагово с фото
  • 05:52
  • 4
  • 0
Производственный календарь 2017 с праздниками и выходными утвержденный
  • 05:52
  • 4
  • 0
Никита Джигурда выложил в интернет видео секса с Людмилой Браташ
  • 05:42
  • 17
  • 0
Когда откроют Египет, новости для россиян сегодня, 30 декабря: страны договорились о возобновлении полетов
  • 05:42
  • 14
  • 0
Пенсии в 2017 году: последние новости о индексации военным пенсионерам, что с повышением работающим и неработающим
  • 05:42
  • 13
  • 0
Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: версии, последние новости о расследовании
  • 05:42
  • 16
  • 0
МЧМ 2017 по хоккею Россия-США: счет, обзор матча, видео голов
  • 06:07
  • 0
  • 0
СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь: отзывы, купить билет, 4 из 20, вероятность выигрыша
  • 06:07
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты пошагово с фото
  • 05:52
  • 4
  • 0
Производственный календарь 2017 с праздниками и выходными утвержденный
  • 05:52
  • 4
  • 0
Никита Джигурда выложил в интернет видео секса с Людмилой Браташ
  • 05:42
  • 17
  • 0
Когда откроют Египет, новости для россиян сегодня, 30 декабря: страны договорились о возобновлении полетов
  • 05:42
  • 14
  • 0
Пенсии в 2017 году: последние новости о индексации военным пенсионерам, что с повышением работающим и неработающим
  • 05:42
  • 13
  • 0
Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: версии, последние новости о расследовании
  • 05:42
  • 16
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров