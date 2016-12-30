Никита Джигурда выложил в интернет видео секса с Людмилой Браташ

Прославленный актер Никита Джигурда в последнее время на регулярной основе попадает в неприятные ситуации, уровень скандальности которых раз за разом увеличивается. Подобное стало возможно из-за желания Джигурды оставаться в центре всеобщего внимания.Мало кто мог поверить, что Джигурда выставит на всеобщее обозрение в интернет видеозапись своего сексуального сношения с крестной матерью собственных детей - бизнес-леди Людмилой Браташ. Однако актер не только пошел на этот шаг, но еще и начал оправдываться после того, как на него обрушилась порция критики со стороны возмущенных фанатов.Уточнить нужно о том, что начал свою весьма сомнительную деятельность в плоскости всемирной паутины Никита с того, что показал поклонникам видеоролик с родами своей супруги Марины Анисиной. Но дальше он перешел все границы допустимого, когда показал съемки сексуального контакта с Людмилой Браташ. Поклонники усмотрели в этом акт насилия, посетовав на то, что женщина не проявляла никакого интереса к происходящему. Поговаривали, что она и вовсе была в бессознательном состоянии, чем и воспользовался Джигурда.В еще одном видеоролик кадры сексуальных утех эпатажного шоумена сменяются на семейные фото, где Джигурда запечатлен с Браташ и бывшей супругой Мариной Анисиной, официальный развод с которой состоялся несколько дней назад.В заключении только лишь напомним, что бизнес-леди Людмила Браташ приходится крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она умерла 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.

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