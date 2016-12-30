Бузова и Тарасов разводятся, последние новости: телеведущая уехала из России

Сегодня, 30 декабря, должен быть официально оформлен развод между телеведущей Ольгой Бузовой и футболистом Дмитрием Тарасовым. Как бы этого не хотели поклонники пары, избежать самого негативного развития сценария - не удалось. Более того, Бузова и Тарасов после того, как стало известно об их решении развестись, повели себя, мягко говоря, некорректно, высказав публичные претензии.Сегодняшний день запомнится спортсмену и телеведущей надолго. Дело в том, что уже 30 декабря их брак будет расторгнут официальным образом. Судя по последним данным, присутствовать лично на этом событии знаменитости не будут. Накануне развода Дмитрий отправился на Мальдивы, тогда как Ольга собрался взять паузу в трудовой деятельности и отправилась во Францию.Примечательно, что за три дня до наступления Нового года Бузова честно признавалась, что до сих пор не знает, где и с кем будет встречать праздник. В шутку ведущая проекта "Дом-2" отмечала, что, возможно, она будет гулять по обочине на Красной площади. Но затем стало известно, что телезвезда приняла внезапное решение уехать из России, взяв курс на Париж.В городе любви телеведущая подвела итоги уходящего года. «Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по‑настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого», - написала Ольга в социальных сетях.Что же касается причин, которые подтолкнули пару к разводу, то здесь называется целый пласт проблем, накопившихся между Ольгой и Дмитрием за тот короткий период, что длился их брак. Например, телезвезда намекала на измены со стороны футболиста, которые она сначала терпела, а затем приняла твердое решение о надобности оформления развода. Накануне Ольга призналась, что ищет себе нового возлюбленного, который бы стал для нее защитником.

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