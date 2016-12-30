С первыми петухами: прогноз от астролога на 2017 год

Представителям различных знаков определенно повезет. Предстоящие 12 месяцев обещают быть насыщенными яркими событиями, полными сюрпризов и новых свершений. Астролог Юлия Столярова рассказала читателям «СтарХита», чего им ожидать.

ОВЕН

21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

Ваша активная и прямолинейная натура придется по душе открытому и смелому хозяину года. Овны рождены для борьбы и конкуренции, предпочитая двигаться рывками и короткими перебежками, а трудяга Петух – для кропотливого труда и дружелюбия. Если вам удастся перевести свой конкурентный дух в плоскость работы в команде и борьбы за общие идеалы, то внимательный Петух вознаградит вас удачей в любых профессиональных начинаниях.

Здоровье тоже будет в полном порядке, так что у вас получится продемонстрировать редкостную продуктивность. Отношения – та сфера, где следует положиться на чувства и полностью отпустить ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ

22 МАЯ – 22 ИЮНЯ

Ваши отношения с Красным Петухом будут бурными и эмоционально насыщенными. Вполне возможны авантюры различного масштаба как в личной жизни, так и в деловой. Петух сулит отличные карьерные перспективы тем, кто не боится пробовать новое и с готовностью участвует в проектах, требующих умения работать в команде.

Что касается тех, у кого нет пары: помните, что Петух любит людей инициативных, и смело берите в руки устройство своей судьбы. Если же партнер у вас уже есть, то вполне возможен переход на новый уровень в отношениях – вам останется только четко определить свои желания.

ЛЕВ

24 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА

Яркому Льву будет непросто ужиться с экстравагантным Петухом. Ситуация осложняется тем, что в натурах обоих отсутствует стремление конкурировать и главенствовать – оба считают лидерство своим врожденным правом. Лев – потому что он царь зверей, а Петух – потому что высоко сидит и далеко глядит и самым первым возвещает о наступлении рассвета. Что же посоветовать? Проживите этот год нескромно и по-царски – то есть как всегда. В конце концов делить вам нечего – так пусть это будет дружба двух ярких красавцев, каждый из которых успешен на своем поприще.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ

Неторопливый материалист Телец – на первый взгляд не самый подходящий партнер для тандема с ярким и задиристым Петухом. Однако на практике окажется, что поладить этим двоим будет легко – их объединит интерес к материальному, трудолюбие и удовольствие, которое оба получают, когда видят реальные плоды своего труда. Так что приготовьтесь к тому, что действовать придется активно и смело. Что касается личной жизни, от вас потребуется проявление таких качеств, как эмоциональность и интуиция.

РАК

23 ИЮНЯ – 23 ИЮЛЯ

В этом году для Раков главное не поддаться соблазну плыть по течению, а наоборот, самим творить свою судьбу. Такая инициативность будет отмечена Петухом и вознаграждена по достоинству – он проявит свою благосклонность.

Определитесь со своими целями – это касается и материальной стороны жизни, и решения личных проблем, затем вместе с трудолюбивым Петухом засучите рукава. Также умерьте свою склонность к чрезмерно эмоциональным реакциям, чтобы не оказаться в эпицентре ссор и недоразумений.

ДЕВА

24 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ

Казалось бы, что общего может быть между скромной серьезной Девой и ярким Красным Петухом? Однако общих черт у них больше, чем может показаться на первый взгляд: вспомните, петух по зернышку клюет, что вполне отвечает скрупулезной натуре Девы.

Этот год позволит Девам значительно укрепить свое благосостояние, а активный нрав его яркого хозяина придаст им шарм. Звезды советуют не стесняться хвастаться своими успехами. Также год удачен для тех, кто ищет себе пару: Петух не любит одиночества и с удовольствием помогает желающим обрести вторую половину.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

Утонченным Весам поначалу будет непросто приноровиться к лидерской натуре хозяина года. Но постепенно Весы поймут, что яркость и пылкость – вовсе не синонимы чванства и бескомпромиссности, и отношения примут дружеский характер. Общительные Весы будут блистать под крылом Петуха.

Так что больше открытости и готовности к познанию – и тогда щедрый Петух одарит вас знакомствами, праздниками и откроет новые горизонты в вопросах зарабатывания денег. Поездок Петух обещает не слишком много, зато все они будут насыщенными и удачными.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

Для стратегичного Стрельца хозяин года станет прекрасным партнером, так что осталось только позаботиться о том, чтобы направления, в которых смотрят оба, совпадали. Стрельцам год подарит отличные карьерные перспективы и новые возможности в ранее не опробованных сферах, поэтому смело покоряйте неизведанные вершины.

Очень полезным будет также обучение на курсах повышения квалификации или изучение иностранного языка. В том, что касается любовных отношений, год обещает новые интересные знакомства.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ

Демократичный умный Водолей замечательно поладит с открытым и дружелюбным Красным Петухом. Советуем ставить масштабные цели в том, что касается сферы финансов.

Полезным станет овладение любыми новыми знаниями и умениями, так что если вы давно хотели научиться водить автомобиль, самое время этим заняться. Год будет богат на поездки и путешествия, особенно в экзотические страны, а также буквально изобиловать новыми знакомствами. Если у вас до сих пор нет пары, то Петух даст вам все шансы обрести партнера.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ

Вас ждет замечательный год, хотя сначала может показаться, что вы не знаете, куда вам направить свою энергию. Но Скорпион умеет ждать как никто другой, и вскоре вы увидите, что яркий и шумный Петух служит замечательным прикрытием для всех неторопливых и сложных интриг, на которые вы мастер.

Прямолинейность Петуха служит надежным залогом того, что в нем не понадобится искать двойное дно – так что одной заботой у вас точно станет меньше. Задуманные сделки и профессиональные свершения будут всячески обласканы благосклонностью фортуны.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

Яркий и задиристый Петух и сдержанный Козерог не сразу найдут общий язык, но попытаться сделать это все же стоит. Хотя Козероги любят все разложить по полочкам и заранее распланировать, стоит попробовать добавить в свое поведение немного авантюризма. Придется наработать новые качества, что позволит значительно расширить зону вашего влияния.

Самый большой успех ждет вас на любовном фронте – существующие отношения выйдут на новый уровень, а те, у кого пока нет второй половинки, обретут партнера мечты. Источником радости и поддержки станет ваша семья.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Мечтательным созерцателям Рыбам будет непросто найти общий язык с самоуверенным Петухом. Однако романтизм, присущий и первым, и второму, позволит лучше понять друг друга и даже кое-чему друг у друга научиться.

Именно Красный Петух поможет Рыбам обрести необходимый запал и даст энергию для непрерывного роста и движения вперед. Самый большой успех будет ожидать тех, кому так необходима удача в любви. Хорошие перспективы открываются и для тех, кто любит путешествовать. Также возможны крупные покупки.

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