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"Дом-2" сегодня, 30.12.2016 новости и слухи: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 30 декабря

"Дом-2" сегодня, 30.12.2016 новости и слухи: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 30 декабря
Последние новости с телепроекта "Дом-2" на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, информируют о следующей череде событий: в виду приближения новогодних каникул, многие участники отправляются по домам. Либерж Кпадону рассказала поклонникам, что вскоре она пройдет через "необчную операцию". Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко воюют с коллектив.

Новости и слухи "Дом-2" на 6 дней раньше сегодня, 30.12.2016: сплетни, скандальные новости

— Тата Абрамсон все-таки приняла решение уйти с проекта следом за своим возлюбленным Валерием Блюменкранцом, которого прогнали несколько дней назад.

— Либерж Кпадону удивила поклонников известием о том, что в ближайшее время она пройдет через "необычную" операцию. Девушка намерена вновь стать невинной, потому что полагает, что это обстоятельство позволит ей найти достойного избранника.

— Ольга Рапунцель откровенно призналась, что они с Дмитрием Дмитренко вновь и вновь воюют с коллективом.

— Элен Каминская объясняет, что на проект сможет вернуться только лишь после Нового года.

— Вместе с этим Рапунцель накануне заинтриговала, пояснив, что с Дмитрием они были на фотосессии. Поклонники тут же принялись гадать, на что их сняли.

— Александра Гозиас отправилась в Балтийск, где встретит новогодние праздники.

— В виду приближения длительных новогодних каникул, многие участники "Дома-2" разъезжаются по домам. Таким образом, эфиры снимаются наперед. Вчера, например, отсняли Рождество.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165168-news.html
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