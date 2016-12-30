"Дом-2" сегодня, 30.12.2016 новости и слухи: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 30 декабря

Последние новости с телепроекта "Дом-2" на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, информируют о следующей череде событий: в виду приближения новогодних каникул, многие участники отправляются по домам. Либерж Кпадону рассказала поклонникам, что вскоре она пройдет через "необчную операцию". Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко воюют с коллектив.— Тата Абрамсон все-таки приняла решение уйти с проекта следом за своим возлюбленным Валерием Блюменкранцом, которого прогнали несколько дней назад.— Либерж Кпадону удивила поклонников известием о том, что в ближайшее время она пройдет через "необычную" операцию. Девушка намерена вновь стать невинной, потому что полагает, что это обстоятельство позволит ей найти достойного избранника.— Ольга Рапунцель откровенно призналась, что они с Дмитрием Дмитренко вновь и вновь воюют с коллективом.— Элен Каминская объясняет, что на проект сможет вернуться только лишь после Нового года.— Вместе с этим Рапунцель накануне заинтриговала, пояснив, что с Дмитрием они были на фотосессии. Поклонники тут же принялись гадать, на что их сняли.— Александра Гозиас отправилась в Балтийск, где встретит новогодние праздники.— В виду приближения длительных новогодних каникул, многие участники "Дома-2" разъезжаются по домам. Таким образом, эфиры снимаются наперед. Вчера, например, отсняли Рождество.

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