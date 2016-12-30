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Анджелина Джоли позволила Брэду Питту провести праздник с семьей

Актер поздравил наследников с Рождеством. После скандального развода с Анджелиной Джоли Брэду Питту поставили жесткие условия встреч с чадами. Однако ради торжества они смогли простить друг другу обиды и провели время вместе.

Анджелина Джоли позволила Брэду Питту провести праздник с семьей
Брэд Питт
// Фото: Getty Images

В середине сентября Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем разводе. Эта новость всколыхнула поклонников по всему миру. На протяжении долгих лет их семья казалась идеальной – супруги безумно любили друг друга и своих шестерых детей, трое из которых были усыновленными. Однако после расставания суд принял решение, что наследники знаменитой четы останутся жить с Анджелиной, а Брэд сможет довольствоваться лишь редкими встречами с ними под строгим присмотром психотерапевта.

В праздник католического Рождества Питту посчастливилось увидеться со своими детьми – 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, и двойняшками Ноксом и Вивьен. Джоли организовала праздник, на котором встретилась вся семья. Однако женщина не забыла пригласить медицинского работника, в присутствии которого проходят встречи отца с наследниками.

«Брэд подарил им подарки, которые были очень трогательными», - рассказал источник зарубежного издания.

Никто не догадывался, что брак Анджелины и Брэда был далек от идеального. Как оказалось, Питт выпивал и начинал ссоры с супругой. Более того, старший сын Мэддокс уверяет, что у него есть неоспоримые доказательства того, что между его мамой и папой неоднократно вспыхивали конфликты, в которых Питт терял над собой контроль. На протяжении года мальчик тайно делал записи семейных сцен и теперь при любом удобном случае готов их обнародовать. Сын Брэда Питта намерен публично унизить его 

«Мэддокс никогда не выпускает телефон из рук, постоянно что-то снимает, - уверяет инсайдер одного из изданий. - В прошлом году, например, он тайно снял несколько ссор Анджелины и Брэда, во время которых Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что, эти его записи могут уничтожить Брэда».     

Старший сын не скрывает своего неприязненного отношения к отцу и после развода родителей и вовсе отказывался с ним видеться. Однако, как сообщает издание Us Weekly, в это Рождество вся семья смогла вновь воссоединиться, пусть и всего лишь на несколько часов.  


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165158-news.html
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