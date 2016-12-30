Джоли позволила Питту встретиться с детьми на Рождество

Развод голливудской пары долгое время обсуждался в СМИ. Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые следили за разрывом, знают, что актриса запретила мужу видеться с их общими детьми и долгое время скрывала их от него.Брэд Питт сложно переживал эту прихоть своей супруги. Однако на Рождество она сменила гнев на милость и отпустила шестерых детей к отцу. Джоли сама организовала встречу и настояла на присутствии психотерапевта на долгожданном свидании.Подробностями этого события со СМИ поделился источник из близкого окружения актеров. Он сообщил, что присутствие постороннего человека не смогло негативно повлиять на атмосферу праздника. Питт осыпал своих детей подарками, потратив на них едва не целое состояние.Стоит отметить, что День благодарения актер вынужден был встретить со своим другом, а не детьми. Анджелина была не столь благосклонна и запретила ему появляться на семейном празднике, отметив его с детьми в их доме в Лос-Анджелесе.

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