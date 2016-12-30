Бритни Спирс рассекретила молодого возлюбленного

Певица подтвердила отношения с 23-летним манекенщиком, снявшимся в ее клипе на песню «Slumber Party». Судя по всему, артистка без ума от своей второй половинки. По слухам, Сэм Асгари уже собрал вещи и переехал в роскошный дом звезды.

В последнее время ходили слухи о том, что 35-летняя Бритни Спирс счастлива в отношениях с 23-летним манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари, который родился в Иране. Сама знаменитость предпочитала не комментировать многочисленные домыслы. Лишь недавно Бритни опубликовала совместную фотографию с молодым человеком.

Источники, приближенные к знаменитости, говорят, что она на седьмом небе от счастья. Западные таблоиды пишут о том, что Асгари уже переехал к своей второй половинке, и в данный момент влюбленные живут в доме Бритни в Лас-Вегасе. По слухам, пара провела вместе рождественские каникулы.

Сэм Асгари снялся в клипе Бритни Спирс на композицию «Slumber Party», записанную вместе с Тинаши. Слухи о романе артистки и модели появились после того, как Сэм опубликовал совместную фотографию со звездой, а затем удалил. Своим поступком молодой человек спровоцировал многочисленные домыслы и обсуждения. Поклонники Спирс буквально «завалили» его вопросами о том, состоит ли он в отношениях с артисткой. Жгучий брюнет предпочел проигнорировать эти комментарии.

Напомним, что увлечение Сэмом Асгари – не первый служебный роман Бритни Спирс. Ранее знаменитость серьезно влюбилась в Кевина Федерляйна. Спустя три месяца после знакомства пара объявила о помолвке. Свадьба Кевина и Бритни состоялась в доме друга певицы. Через семь месяцев после бракосочетания она объявила о том, что находится в интересном положении. В 2005 году звезда родила мальчика, которого назвали Шоном Престоном. По прошествии года Спирс подарила супругу второго сына Джейдена Джеймса, а через несколько месяцев после пополнения в семье подала на развод. Тогда Бритни заявила о непримиримых противоречиях с мужем.

Спирс крайне нелегко пережила размолвку с Федерляйном, хотевшим отсудить у нее огромное состояние и сыновей. Артистка прошла через черную полосу, и долгое время ее имя мелькало на первых полосах таблоидов. Весь мир обсуждал скандальное поведение звезды. Однако с течением времени Бритни и Кевину удалось возобновить хорошие отношения. В данный момент экс-супруги делят опеку над детьми и периодически стараются воссоединяться ради наследников.

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