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Ольга Бузова оголила свою талию на камеру

Совсем недавно прошло интервью известного блогера Дэнчика, который снимает сюжеты о участниках проекта «Дом-2». На этот раз его гостьей стала Ольга Бузова. Главным вопросом было место провождения Новогодней ночи и где можно будет увидеть телеведущую.

Ольга Бузова оголила свою талию на камеру


Звезда пожаловалась, что у неё нет совершенно никаких планов на Новый год. Вопрос блогера о возможной встрече на Красной площади в ночь с 31 на 1 получил неопределённый ответ. «Всё возможно» - отшутилась Ольга и перешла к следующей теме. В конце интервью знаменитость узнала о слухах, которые гуляют вокруг её личности. В частности, было сказано о лишнем весе телеведущей.

Возмущённая словами Дэнчика, Ольга, ради опровержения таких слухов, в ближайшие пару секунд показала свою осиную талию на камеру. На видео можно заметить, что даже брюки были великоваты телеведущей. За последнее время знаменитость привела себя в форму, о которой долго мечтала. Сбросив несколько килограммов, телезвезда окончательно перестала стесняться своего тела.


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