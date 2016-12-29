Ургант шокировал поклонников корпоративом в стиле 17-го года

Иван Ургант, российский ведущий и шоумен, поссорил сеть встречей Нового года. Он шокировал своих поклонников корпоративом в стиле 17-го года.
В Instagram Ивана Урганта появились фотографии, которые показывают, что ведущий уже начал отмечать уход 2016 года. На снимках запечатлены кадры с новогоднего корпоратива, в котором приняли участие, как сам ведущий, так и его коллеги. Все мужчины были одеты в образы революционной России 1917-го года.
Такой выбор тематики поверг многих подписчиков Урганта в шок. Оказалось, что не все в состоянии оценить юмор ведущего. Своими публикациями шоумен разделили сеть на два противоборствующих лагеря: в первом были те, кто обвинял Ивана в неуместном использовании исторических событий, а вторые наоборот обрадовались такой аналогии и оценили внешний вид Урганта в форме белогвардейца.
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