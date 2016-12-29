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Кейт Мосс рассказала о прогулках по саду Джорджа Майкла

Всемирно известная модель Кейт Мосс за несколько дней до ухода из жизни выдающегося артиста и музыканта Джорджа Майкла рассказала о том, как гуляла по его саду, входя через "тайный вход". Певец был соседом модели в Северном Лондоне.

Кейт Мосс рассказала о прогулках по саду Джорджа Майкла


Кейт Мосс сообщила о том, что купалась в бассейне артиста вместе со свой дочерью Лалой, которой 14 лет. Несколько раз модель с дочерью перебирались из своего сада в сад Майкла по лестнице, и гуляли у бассейна. Майкл купил дом в Лондоне в 2007 году, и после полностью переделал его по своему дизайну. Ранее Кейт Мосс снялась в одном из клипов артиста.

Джордж Майкл, выдающийся артист и музыкант, умер в минувший понедельник в своём доме в Северном Лондоне от сердечной недостаточности. По сведениям популярного лондонского издания The Sun, он оставил после смерти столько материала, что хватило бы на три студийных альбома.


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