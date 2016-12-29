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Мать Мая Абрикосова помогает сыну строить личную жизнь

Роман Тертишный, известный многим поклонникам телешоу «Дом -2» как Май Абрикосов, еще на проекте мечтал найти свою половинку. Это ему не удалось тогда, а сейчас любимая у него все же имеется. Подробности о даме сердца юноша не разглашает и её никому не показывает, разве что своей маме, которая с удовольствием помогает сыну строить отношения.

Мать Мая Абрикосова помогает сыну строить личную жизнь


Все, что стало известно о возлюбленной экс-участника «Дома-2» - ее зовут Ольга и она гражданка Беларуси. О своей избраннице Абрикосов говорит, как о человеке непубличном, не приветствующем демонстрацию личных фото в сетях.
По словам молодого человека, их отношения складывались нелегко, потому как присутствовали и страсть, и ревность, - и все в переизбытке. Он поделился с общественностью, что их пара расставалась не единожды, но всегда кто-то делал шаг навстречу другому. А вот мама Мая Абрикосова сразу нашла общий язык с любимой женщиной сына, они теперь – как две подружки, «дружат против» парня. По секрету Май рассказал даже, что Ольга мечтает жить с ним и его мамой в одном доме, чтобы мудрая женщина помогала молодым в бытовых вопросах.


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