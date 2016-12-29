Мать Мая Абрикосова помогает сыну строить личную жизнь

Все, что стало известно о возлюбленной экс-участника «Дома-2» - ее зовут Ольга и она гражданка Беларуси. О своей избраннице Абрикосов говорит, как о человеке непубличном, не приветствующем демонстрацию личных фото в сетях.По словам молодого человека, их отношения складывались нелегко, потому как присутствовали и страсть, и ревность, - и все в переизбытке. Он поделился с общественностью, что их пара расставалась не единожды, но всегда кто-то делал шаг навстречу другому. А вот мама Мая Абрикосова сразу нашла общий язык с любимой женщиной сына, они теперь – как две подружки, «дружат против» парня. По секрету Май рассказал даже, что Ольга мечтает жить с ним и его мамой в одном доме, чтобы мудрая женщина помогала молодым в бытовых вопросах.

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