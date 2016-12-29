Звезды «Дома-2» снялись в психологическом триллере

В эфире телеканала ТНТ показали новый психологический триллер с участием девушек из «Дома-2» Александры Харитоновой и Саши Гозиас. По сюжету киноленты главная героиня – мама, которая мстит за дочь. На своем пути она убивает двоих людей. Ее роль талантливо исполнила Харитонова. Картина под названием «Мама всегда рядом» получилась очень тяжелой и эмоционально-напряженной.
Персонаж Саши ищет свою дочь. Она думает, что девочку разорвали собаки. По геопоиску телефон матери определяет, где в последний раз была дочь. Женщина собирается понять, что случилось с ее девочкой. Короткометражная лента начинается с того, что Харитонова убивает некого мужчину, замешанного в пропаже ребенка. Его роль сыграл актер Денис Шведов.
Зрители, посмотревшие картину, были удивлены талантом Саши. Многие отметили, что для первой актерской работы у девушки получилось весьма неплохо. «Я под впечатлением, и как ни странно, оно положительное», «Фильм очень интересный и тяжелый, посмотрела бы еще какой-нибудь фильм с Харитоновой», «Это было действительно очень круто, ни на одну секунду не отрывалась», «Ты классно смотришься на экране», «Это шедевр. Умничка. Хочу видеть тебя на экранах снова и снова», - писали фолловеры Харитоновой.
В киноленте также снялась юная актриса Ангелина Стречина, сыгравшая похитительнцу детей, а в эпизодах появились несколько ребят из «Дома-2»: Константин Иванов, Валерий Блюменкранц, Тата Абрамсон, Екатерина Кауфман, Дмитрий Дмитриенко, Дмитрий Лукин, Александр Вейс. Харитонова поблагодарила за поддержку всех своих фанатов.
Саша Гозиас появляется в роли продавщицы в женском магазине. Девушке удается задержать воровку, которая планировала вынести в сумке несколько комплектов нижнего белья. Как утверждают поклонники телепроекта, обе Саши заставили посмотреть на себя совершенно с иной стороны.
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