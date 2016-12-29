Звезды «Дома-2» снялись в психологическом триллере

Картина «Мама всегда рядом» поразила поклонников реалити-шоу. Главную роль неадекватной женщины с ружьем исполнила Александра Харитонова. Картину показали на канале ТНТ накануне вечером. Подписчики Саши оставляют восторженные отзывы на ее страничке в социальной сети.

В эфире телеканала ТНТ показали новый психологический триллер с участием девушек из «Дома-2» Александры Харитоновой и Саши Гозиас. По сюжету киноленты главная героиня – мама, которая мстит за дочь. На своем пути она убивает двоих людей. Ее роль талантливо исполнила Харитонова. Картина под названием «Мама всегда рядом» получилась очень тяжелой и эмоционально-напряженной.

Персонаж Саши ищет свою дочь. Она думает, что девочку разорвали собаки. По геопоиску телефон матери определяет, где в последний раз была дочь. Женщина собирается понять, что случилось с ее девочкой. Короткометражная лента начинается с того, что Харитонова убивает некого мужчину, замешанного в пропаже ребенка. Его роль сыграл актер Денис Шведов.

Зрители, посмотревшие картину, были удивлены талантом Саши. Многие отметили, что для первой актерской работы у девушки получилось весьма неплохо. «Я под впечатлением, и как ни странно, оно положительное», «Фильм очень интересный и тяжелый, посмотрела бы еще какой-нибудь фильм с Харитоновой», «Это было действительно очень круто, ни на одну секунду не отрывалась», «Ты классно смотришься на экране», «Это шедевр. Умничка. Хочу видеть тебя на экранах снова и снова», - писали фолловеры Харитоновой.

В киноленте также снялась юная актриса Ангелина Стречина, сыгравшая похитительнцу детей, а в эпизодах появились несколько ребят из «Дома-2»: Константин Иванов, Валерий Блюменкранц, Тата Абрамсон, Екатерина Кауфман, Дмитрий Дмитриенко, Дмитрий Лукин, Александр Вейс. Харитонова поблагодарила за поддержку всех своих фанатов.

«Столько поддержки и хвалебных слов, дух захватывает! Нет физической возможности каждому ответить лично и решила написать. Спасибо вам за вашу доброту, за ваши теплые слова, за отзывы и самое главное, за найденное время, чтобы написать мне. Вчера был день, когда я как никогда чувствовала ваши сильные «плечи», на которые можно опереться. Мне было страшно, была неизвестность, но ваши комментарии развеяли все сомнения. Хочется верить, что это только начало моего актерского пути», - отметила Саша.

Саша Гозиас появляется в роли продавщицы в женском магазине. Девушке удается задержать воровку, которая планировала вынести в сумке несколько комплектов нижнего белья. Как утверждают поклонники телепроекта, обе Саши заставили посмотреть на себя совершенно с иной стороны.

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