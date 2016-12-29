Сергей Сафронов расстался с женой

Супруга иллюзиониста сообщила о разрыве. Сергей Сафронов прожил пять лет в браке с Марией. Пара воспитывает двоих детей – Алину и Владимира. Теперь бывшая избранница знаменитости не желает, чтобы ее ассоциировали с известной семьей.

Известный иллюзионист Сергей Сафронов женился на своей избраннице Марии в 2011 году. У них подрастают двое детей – дочь Алина и сын Владимир. Однако спустя пять лет супружества пара решила расстаться. По словам бывшей избранницы фокусника, их брака давно трещал по швам. Тем не менее, они старались создавать видимость благополучной семейной жизни ради детей.

«Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то, я уверена, хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились. Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались», - сообщила Мария в микроблоге.

Несмотря на расставание, Мария благодарна своему супругу за годы брака и все хорошее, что им довелось пережить вместе. Она была счастлива от того, что стала частью большой семьи, однако теперь она просит всех перестать ассоциировать ее с Сафроновыми, хотя и воспитывает общих с Сергеем детей.

«Хочу сказать огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями. Илья, желаю всегда быть мудрым и сильным. Этот человек всегда помогал и наставлял. Всегда восхищал меня. Пусть умножится все хорошее в этой семье. Я прошу всех, кто ассоциировал меня с этими людьми - перестать это делать, так как я никогда не была публичным человеком. Если появятся вопросы у журналистов - правильнее будет задавать все вопросы Сергею или его пиарщикам. Всем желающим можно выпить бокальчик игристого за наше здоровье!» - написала женщина.

Подписчики были удивлены таким заявлением супруги иллюзиониста. Они не могли поверить в то, что их брак распался. Тем не менее, они пожелали Марии счастливой жизни. «Все, что не происходит, все к лучшему!», «Мария, вы замечательная и очень красивая, желаю вам огромного женского счастья!», «Обалдеть! Я в шоке. Это, конечно, совсем не радостная новость! Машенька, у тебя все будет хорошо, ты умная, красивая и очень хороший человек! Большого тебе, женского счастья!» - поддержали друзья Марию.

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