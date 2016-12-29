Дарья Пынзарь поделилась секретами счастливой семейной жизни‍

Своими мыслями и эмоциями светская львица поделилась в рубрике «Жена и мама Пынзарь». Экс-участница «Дома-2» решила проанализировать вместе с поклонниками причины конфликтов и разводов семей.Дарье Пынзарь не понятны взаимоотношения между некоторыми парами. Своего мужа девушка считает спутником жизни и каждый день радуется тому, что они есть друг у друга. Пынзарь верит в настоящую и единственную любовь. Поэтому она не может уяснить, как вначале можно давать клятвы, а потом возненавидеть своего партнера.В конце концов Пынзарь решила, что все дело в разочаровании. В начале отношения люди так хотят понравится друг другу, что начинают врать и скрывать свои недостатки. Делать это на протяжении всей жизни, конечно же, невозможно. Поэтому в какой-то момент маска «идеального человека» спадает и на свет начинают вылезать малоприятные качества характера.Телезвезда посоветовала своим поклонникам изначально рассказывать своим половинкам о планах на жизнь и своих принципах. Также необходимо учитывать желания партнера, избегать оскорблений и взаимных обвинений.Пынзарь считает, что любимый человек нужен рядом для оказания поддержки в трудные моменты и разделения общего счастья на двоих. С партнером нет необходимости бороться, он должен стать союзником и опорой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165078-news.html