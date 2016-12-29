Гусев из «Дома-2» попал в аварию после развода с Феофилактовой

Со слов Солнцева, Антон Гусев попал в ДТП, находясь за рулем собственного «Мерседеса» по дороге к нотариусу, где должен был подписать разрешение на вывоз своего 4-летнего сына бывшей супругой Евгенией Феофилактовой на отдых за границу. По словам Солнцева, бывшие супруги не общаются вообще и долгое время безрезультатно пытались договориться через него, а когда все было решено, и Антон ехал оформлять документы, то попал в аварию.Теперь поездка Евгении Феофилактовой с сыном за границу остается под вопросом. Как рассказал в шоу еще один бывший участник проекта Михаил Терехин, он уже и Женю успокаивал и самого Антона, и общественность.О разводе бывших участников проекта «Дом-2» Антона Гусева и Евгении Феофилактовой стало известно на днях. По мнению пользователей Сети, эта пара была одной из самых эффектных в проекте. После развода Антон дал интервью, в котором заявил, что его жена не создана для супружества, и даже когда в семье появился первенец, то малыш все время был на попечении помощниц и нянь.О том, состоялась ли запланированная поездка, станет известно после 1 января.

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