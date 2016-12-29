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Глеб Жемчугов тоскует по Ольге Ветер

Звезда реалити-шоу признался, что ему трудно жить без семьи. Глеб вспоминает жену и сына. Жемчугов поделился трогательным роликом, в котором мелькают его фотографии с Ольгой и Мишей.

Глеб Жемчугов тоскует по Ольге Ветер
Глеб Жемчугов
// Фото: «Инстаграм»

Многие люди предпочитают встречать Новый год с родными и близкими, так как считают, что это семейный праздник. Однако в 2016-м некоторые знаменитости не смогли сохранить брак и им пришлось развестись. Одним из них стал Глеб Жемчугов.

Звезда «Дома-2» разочаровался в жизни за этот год. Пару дней назад он в очередной раз покинул телестройку, так как отчаялся встретить там верную и преданную девушку. Жемчугов жалеет, что ранее он вспылил и дал повод Ольге Ветер подать на развод. Теперь Глеб понял, что вел себя неправильно, но исправить ситуацию уже невозможно. Глеб Жемчугов: «Оля не будет подавать на алименты после развода»

«Когда осталось два дня до Нового года, потеря, самая большая и значимая, ощущается каждой клеткой. Когда ты понимаешь, что Олечка Ветер не с тобой будет загадывать желание. Когда первый утренник сына прошел без тебя. Когда само понятие семейный праздник - нож в сердце, соль на рану», - написал Жемчугов в своем микроблоге.

Мужчина сопроводил пост видеороликом, в котором собрал фотографии с ребенком и бывшей супругой. Звезда телестройки решил предупредить подписчиков, чтобы они не поступали таким образом со своими близкими. «Люди, цените своих половинок и как можно реже ругайтесь, потому что все проблемы – хр*нь , если твоих любимых больше нет рядом», - отметил рэпер.

Многие пользователи социальных сетей осуждают поведение Глеба и считают, что он сам был не прав. Мужчина не раз заставлял Ольгу ревновать, а после разрыва с женой начал быстро говорить о чувствах к другим участницам реалити-шоу. Однако некоторые подписчики решили поддержать Жемчугова.

«Глеб, что имеем, не храним, потерявши плачем. Очень жаль, что ваши пути с Ольгой разошлись, ну на этом жизнь не заканчивается», «Мирись и возвращай семью!», «Почему ты не понимал, что она – лучшее, что было в твоей жизни. Ведь не даром ее столько людей полюбили. Она настоящая, прекрасная и очень умная девчонка», - писали фолловеры рэпера.

Ольга живет отдельно с сыном Мишей и готовится к переезду в зеленоградскую квартиру-студию, выигранную в конкурсе «Человек года». Поклонники восхищаются ее силой и желают молодой женщине встретить новую любовь. 


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