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Экстрасенс посоветовал Ольге Бузовой правильно расставлять приоритеты в 2017 году

В преддверии Нового года экстрасенс Демид Воронцов поведал общественности, что грядущий год принесет телеведущей, модели, актрисе и певице Ольги Бузовой, а также дал ей несколько полезных советов. Ясновидящий посоветовал бывшей участнице, а позднее ведущей телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ не проявлять такую же активность, как и в уходящем году.

Экстрасенс посоветовал Ольге Бузовой правильно расставлять приоритеты в 2017 году


Демид Воронцов настоятельно порекомендовал Ольге не пытаться объять необъятное, а также не спешить браться за каждое дело, которое будет предложено. Экстрасенс советует телеведущей набираться сил и энергии, сконцентрировавшись на себе и собственных желаниях, а также научиться правильно расставлять приоритеты. Воронцов подчеркнул, что Ольге не стоит распыляться на все вокруг, а нужно ориентироваться на душевные позывы и бить точно в цель.
Если Бузова прислушается к данным советам, то ведун уверен, что она обретет абсолютно все, чего ей сейчас не хватает. Также Воронцов пожелал Ольге достичь в этом успеха и настоящего счастья.


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