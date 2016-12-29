Экстрасенс посоветовал Ольге Бузовой правильно расставлять приоритеты в 2017 году

В преддверии Нового года экстрасенс Демид Воронцов поведал общественности, что грядущий год принесет телеведущей, модели, актрисе и певице Ольги Бузовой, а также дал ей несколько полезных советов. Ясновидящий посоветовал бывшей участнице, а позднее ведущей телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ не проявлять такую же активность, как и в уходящем году.
Демид Воронцов настоятельно порекомендовал Ольге не пытаться объять необъятное, а также не спешить браться за каждое дело, которое будет предложено. Экстрасенс советует телеведущей набираться сил и энергии, сконцентрировавшись на себе и собственных желаниях, а также научиться правильно расставлять приоритеты. Воронцов подчеркнул, что Ольге не стоит распыляться на все вокруг, а нужно ориентироваться на душевные позывы и бить точно в цель. Если Бузова прислушается к данным советам, то ведун уверен, что она обретет абсолютно все, чего ей сейчас не хватает. Также Воронцов пожелал Ольге достичь в этом успеха и настоящего счастья.
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