Экстрасенс посоветовал Ольге Бузовой правильно расставлять приоритеты в 2017 году

Демид Воронцов настоятельно порекомендовал Ольге не пытаться объять необъятное, а также не спешить браться за каждое дело, которое будет предложено. Экстрасенс советует телеведущей набираться сил и энергии, сконцентрировавшись на себе и собственных желаниях, а также научиться правильно расставлять приоритеты. Воронцов подчеркнул, что Ольге не стоит распыляться на все вокруг, а нужно ориентироваться на душевные позывы и бить точно в цель.Если Бузова прислушается к данным советам, то ведун уверен, что она обретет абсолютно все, чего ей сейчас не хватает. Также Воронцов пожелал Ольге достичь в этом успеха и настоящего счастья.

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