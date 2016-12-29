Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости

15-летняя дочь певицы и актрисы Веры Брежневой Соня Киперман пользуется популярностью среди подростков. За аккаунтом юной девушки в соцсети следят более 100 тысяч поклонников, а каждая публикация собирает огромное количество «лайков» и комментариев. Недавно Соня решила сменить имидж. Юная наследница известной артистки отрезала челку. К тому же для фото молодая барышня накрасила губы помадой темного цвета, что сделало ее совершенно неузнаваемой.
Подписчики в соцсети оценили преображение Киперман и поспешили сделать ей комплименты. Они отметили, что ей очень идет новый образ, и похвалили за то, что она не боится экспериментов.
К слову, 15-летняя девушка уже не раз пробовала себя в самых разных образах. Старшая дочь Веры Брежневой довольно часто работает на фотосессиях, где стилисты подбирают для нее самые неожиданные прически и смелый стиль в одежде. Девушка делает серьезные шаги в фэшн-индустрии в качестве модели – не так давно она принимала участие в модном показе известного дизайнера в Нью-Йорке. По словам самой Сони, попасть на подиум ей помогло не громкое имя знаменитой мамы, а лишь собственное упорство. Она мечтает строить карьеру самостоятельно, без помощи родителей.
Дочь Веры Брежневой пошла по стопам мамы
15-летняя девушка с удовольствием работает вместе с самым близким для нее человеком. Не так давно Вера Брежнева и Соня Киперман стали моделями для одного из брендов модной одежды. Соня только рада, когда выпадает возможность провести как можно больше времени с родительницей. Девушка уверяет, что у них прекрасные отношения – Киперман доверяет ей свои секреты и советуется по некоторым вопросам.
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