NESCAFÉ продолжает сезон кофейных дегустаций в Большом театре

Компания вновь открывает свой дегустационный бар.

Продолжая традицию кофейных дегустаций, NESCAFÉ вновь открывает свой дегустационный бар NESCAFÉ Espresso специально для гостей Большого театра, пришедших на балет «Щелкунчик».

Праздничная атмосфера Большого театра, великолепная музыка и блестящее выступление артистов превратят вечер в исключительное событие. Зрителей ждет, полная мистицизма и таинственности, постановка великого российского хореографа Юрия Григоровича, благодаря которому «Щелкунчик» стал классикой балетного искусства всех времен. Произведение Петра Чайковского по мотивам сказки Эрнста Гофмана перенесет гостей в мир волшебства и подарит настоящее новогоднее настроение. А чашечка превосходного кофе в перерыве между действиями – прекрасная возможность для того, чтобы обсудить увиденное и поделиться своими впечатлениями. Во время антракта публика может перевести дыхание, насладившись кофейной дегустацией NESCAFÉ Espresso.

Нежная пенка крема и приятные фруктовые нотки, раскрывающиеся в чашке эспрессо – элегантный комплимент ценителям подлинного искусства. Суперпремиальный продукт в линейке NESCAFÉ, созданный из отборных зерен сорта арабика, NESCAFÉ Espresso дарит удовольствие благодаря интенсивному вкусу, рождающемуся из зерен глубокой итальянской обжарки. За чашечкой кофе зрители открывают новые грани восприятия искусства. Вдохновение начинается с чашечки кофе NESCAFÉ.

Впервые продукция «Нестле» появилась на российском рынке 145 лет назад. На сегодняшний день на 9 фабриках компании в России работают порядка 10 000 человек. Объем инвестиций «Нестле» в российскую экономику превысил 1,8 миллиарда долларов США. За свою более чем 75-летнюю историю кофе под товарным знаком NESCAFÉ завоевал признание потребителей по всему миру. В России NESCAFÉ является лидером рынка растворимого кофе. Широкий ассортимент натурального растворимого кофе и кофейных смесей высочайшего качества под брендом NESCAFÉ выпускает фабрика «Нестле Кубань».

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