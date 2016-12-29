В Минобороны прояснили домыслы об авикатастрофе Ту-154

Специальная правительственная комиссия по расследованию трагического инцидента доложила о первых итогах работы. В данный момент идет расшифровка данных бортовых самописцев, поднятых со дна Черного моря. Кроме того, сейчас активно помогают родственникам погибших, а также проводится опознание найденных тел и их фрагментов.

Сегодня, 29 декабря, состоялась пресс-конференция, на которой подвели первые итоги работы правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших.

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Представители МЧС сообщили журналистам о том, что активная фаза работ завершена. В ходе спасательных мероприятий были обнаружены 19 тел, свыше 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2 000 мелких обломков самолета. Министр транспорта РФ Максим Соловьев поведал о том, что лайнер полностью разрушился при ударе о водную поверхность и последующем столкновении со дном Черного моря. По данным комиссии, взрыва на его борту не было.

«Очевидно, что перед крушением была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», – поделился Соловьев.

Тем не менее, версия теракта пока не исключается из вероятных причин произошедшего. Представитель Минобороны Сергей Байнетов отметил, что нестандартная ситуация могла возникнуть по причине механического воздействия, не только из-за взрыва. В комиссии особенно подчеркнули, что этот вариант развития событий не является основным.

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», – доложил генерал-лейтенант.

Байнетов также сообщил, что полет Ту-154 длился чуть более минуты, а внештатная ситуация лишь около 10 секунд. Самолету удалось набрать высоту 250 метров и скорость в пределах 360-370 километров в час.

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Что касается квалификации экипажа, то она соответствовала всем стандартам. Генерал-майор Роман Волков имел налет около 4 000 часов.

Окончательные выводы о том, что произошло с потерпевшим крушение Ту-154, пока делать рано. Сперва должно закончиться тщательное расследование произошедшего. В настоящий момент идет анализ данных двух бортовых самописцев, найденных в Черном море. Ранее журналисты писали о третьем «черном ящике», который был разрушен, но Байнетов опроверг эти данные. Закончить расследование произошедшего планируют через месяц, ориентировочно 30 января. Кроме того, на первый план вышли работы по опознанию тел погибших. Для этого будут использовать генетическую экспертизу.

По словам Байнетова, Ту-154 не собираются выводить из эксплуатации, потому что они хорошо себя зарекомендовали и с ними регулярно проводятся ремонтные работы. Тем не менее, полеты всех самолетов Ту-154 приостановлены вплоть до окончания расследования.

На конференции также затронули тему помощи семьям погибших. Глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов заявил, что Фонд социального страхования начнет выплаты в четверг. По словам чиновника, компенсации родственникам жертв авиакатастрофы будут не только денежными.

«Мы не хотим ограничиваться рамками только расследования трагедии, но и взять на контроль дальнейшую судьбу родственников и детей погибших в авиакатастрофе. Мы формируем отдельный план, постараемся все эти вопросы довести до конца», – доложил Вуколов.

Сейчас с близкими погибших работают психологи. Первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян заявил, что все адреса родственников умерших взяты под особый контроль – там дежурят «скорые».

Председатель комиссии Максим Соколов также отметил, что намерен обсудить с банками кредиты тех, кто находится на борту самолета. Ранее руководство Сбербанка приняло решение списать задолженности всех погибших в результате авиакатастрофы 25 декабря, сообщает ТАСС. Общая боль: друзья и коллеги о жертвах авиакатастрофы в Черном море

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