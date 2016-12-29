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Звезда "Дома-2" Либерж готовится к операции по восстановлению девственности

Экс-участница "Дома-2" Либерж рассказала журналистам в интервью, почему ей необходимо восстановить девственность в 30 лет. По ее словам, у мужчин складывается ошибочное мнение о ней, как о легко доступной «экзотической» женщине, что безумно ее раздражает. Запланированная операция является отличной мотивацией начать отношения с «чистого листа» и строить их только с человеком, мечтающим о браке и семье.

Звезда "Дома-2" Либерж готовится к операции по восстановлению девственности


По словам Либерж, она часто слышит непристойности в свой адрес, а многие мужчины считают, что она легкодоступна, хотя девушка никогда не отличалась ветреным поведением и кратковременными связями. Что касается проекта, в котором Либерж принимала участие, то здесь у нее было два романа, один из которых закончился-таки браком. Звезда возмущена тем, что представители противоположного пола видят в ней лишь объект для любовных утех, хороший вариант для кратковременной связи.
В связи с этим девушка решила восстановить свою девственность хирургическим путем. Таким образом она намерена доказать всем, что не является доступной игрушкой, которая занимает внимание игрока лишь на время, а хочет создать семью, родить детей и получать внимание только от любимого мужа. На данный момент знаменитость разведена и, как она утверждает, не имела интима вот уже как полтора года. Чтобы избежать разочарований в дальнейшем, она решила прибегнуть к пластике, результаты которой помогут ей найти ответственного мужчину.


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