Май Абрикосов публично вымаливает прощение у избранницы. ФОТО

Экс-участник реалити-шоу пробует помириться с девушкой. Как стало известно «СтарХиту», Абрикосов встречается с Ольгой уже несколько лет. Однако в данный момент пара переживает непростые времена. По словам Мая, у них возник конфликт на почве ревности.

Через некоторое время после ухода с реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) смог найти свою любовь. Ею стала девушка по имени Ольга. Наученный горьким опытом на телестройке, молодой мужчина теперь скрывает лицо своей избранницы и не выкладывает совместные снимки с ней в своем микроблоге, хотя подписчики очень просят показать возлюбленную.

Как Роман признался «СтарХиту», он не хочет показывать Олечку, так как обещал ей. «Она имеет гражданство другой страны, работает в государственном учреждении. Олечка непубличный человек», - объяснил Тертишный. По словам экс-участника «Дома-2», у их пары не раз возникали трудные моменты.

«Вначале были бурные, взрывные отношения, ревность бушевала, расставались так, что казалось уже невозможно быть вместе, но проходило время, и кто-то из нас протягивал руку примирения», - делился Тертишный со «СтарХитом».

Ольга уехала в родной Минск. До этого влюбленные жили вместе в доме Романа. Девушка отлично поладила с мамой молодого человека. «Они много общаются и часто дружат против меня. Моя девушка поддерживает решение, что моя мама будет жить с нами», - рассказывал звезда телестройки.

Однако в данный момент между возлюбленными возник конфликт. По словам Тертишного, он дал избраннице повод для ревности, о чем сейчас очень сожалеет. В распоряжении «СтарХита» оказались скрины переписки Мая и Ольги, в которых видно, как мужчина добивается прощения у возлюбленной. «Вот какая у меня экспрессивная девушка! С ней не бывает скучно», - отметил молодой человек.

Избранница просит его удалить пост в «Инстаграме», в котором он просит у нее прощения. «Олечка, прости меня! Я очень тебя люблю! Обожаю! Совсем уже не могу без тебя! Пожалуйста, сними трубку! Ты сразу все почувствуешь!», - такую запись оставил Роман.

Ольга упрекает молодого человека в том, что он обращал внимание на другую женщину. В свою очередь, Роман объясняет, что максимально честен перед любимой. «Хотел бы, так гулял, а я тут сижу и жду твоего прощения! Ты совсем меня уже выдрессировала», - пишет Тертишный.

Судя по искренним словам молодого человека, ему действительно тяжело в разлуке с его Олечкой. Роман дает понять, что она для него единственная, и сердце полностью принадлежит ей. Вероятно, теплые признания Тертишного помогут ему восстановить мир в отношениях с избранницей.

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