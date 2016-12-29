Арсений Шульгин уединился с возлюбленной в пустыне

Артист отправился в путешествие вместе со своей девушкой, моделью Анной Шеридан. Пара пришла в огромный восторг от поездки по одной из главных достопримечательностей Дубая. Сафари подарило молодым людям множество ярких впечатлений.

Перед Новым годом 18-летний Арсений Шульгин решил уехать за границу. Компанию начинающему артисту составила его девушка Анна Шеридан. Молодые люди отправились в романтическое путешествие по Дубаю. Особенно сильные впечатления у них оставила бескрайняя пустыня, где обожают бывать туристы. Влюбленные сделали несколько фотографий в этих местах, вызвав бурю эмоций у своих подписчиков. На одном из снимков, появившихся в социальных сетях, Анна и Арсений обнимаются на фоне песчаных дюн. «Так мило», «Красивые», «Чудесные», «Класс», «Очень трогательно и искренне», – обсуждали фолловеры избранницы артиста.

Девушка Арсения Шульгина рассказала о непростых отношениях с ним

Фотографию модели также оценили Валерия и Иосиф Пригожин, поставившие публикации отметку «Мне нравится». Семья Арсения Шульгина искренне рада его счастью.

В другой публикации Анна поделилась эмоциями от путешествия по пустыне. Девушка призналась, что ей все понравилось, и порекомендовала этот маршрут другим. Ее избранник тоже остался в восторге от поездки. «Нереально кайфанули. Вот такая тут песчаная зима», – сообщил Шульгин подписчикам своего микроблога.

«Впервые в жизни побывала на сафари! Не скажу, что было страшно, даже чем-то похоже на наши проселочные дороги . Советую», – поведала Шеридан в «Инстаграме».

К слову, достопримечательности крупнейшего города Эмиратов также успела оценить и сестра Арсения Анна Шульгина. «Белое солнце бесконечной пустыни... Этим можно любоваться вечно...» – такими словами девушка описала свою поездку.

Напомним, что в ноябре Арсения Шульгин с размахом отметил 18-летие. Праздник в честь молодого человека прошел в одном из столичных ресторанов. На мероприятии собрались родные и близкие Арсения, а также многочисленные друзья его семьи, в том числе Игорь Крутой, Яна Рудковская, Сергей Жорин, Филипп Газманов, Марина Юдашкина и Вячеслав Манучаров.

Арсений Шульгин устроил грандиозный праздник на 18-летие. ФОТО

Специально для своих гостей Шульгин подготовил концертный номер, который был встречен бурными аплодисментами. Всеобщее внимание было также приковано к девушке юного артиста Анне Шеридан. Модель и ее избранник производят впечатление идеальной пары. «Спасибо всем за теплый, уютный, душевный вечер», – писала она в социальных сетях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164944-news.html