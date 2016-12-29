Бузова ищет защитника вместо полузащитника

После исполнения песни "Под звуки поцелуев" телеведущая Ольга Бузова ответила работникам телеканала МУЗ-ТВ на вопросы в "Звёздном допросе". Бузова рассказала о своих успехах в работе, а также сообщила, что понимает, в чём была её ошибка в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая сказала, что нужно не любить на весь мир, как было раньше, а оставлять что-то в тайне.Теперь Бузова мечтает встретить мужчину, который будет её от всех оберегать и защищать, защитника, а не полузащитника. Затем телеведущая пожелала встретить такого мужчину каждой девушке. Эта фраза прозвучала иронично, так как бывший возлюбленный Бузовой Дмитрий Тарасов является полузащитником.

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