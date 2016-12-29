Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

В рейтинге Forbes опубликовал размер состояния 20 главных звезд. Так, у богатства Лукаса оцениваются в $4,5 млрд. Основную часть средств он выручил за счет продажи Lucasfilm от Disney в 2012 года. Кроме этого, Джордж Лукас владеет ранчо в Калифорнии площадью более 24 квадратных км.На втором месте еще один режиссер Стивен Спилберг. Его состояние оценивается в $3,7 млрд. Большую часть средств создатель культовых фильмов заработал благодаря киностудии DreamWorks. Кроме этого, Спилберг уже многие годы получает прибыль от Universal Pictures.На третьем месте оказалась Опра Уинфри. Телевизионная звезда обладает капиталом в размера $2,8 млрд. Основные источники дохода Опры, отмечают эксперты Forbes, это деятельность основанной ею компании Harpo Productions, а также съемки. В США Опра Уинфри признана самой влиятельной медиаперсоной.На четвертом месте звезда баскетбола Майкл Джордан с активами в $1,2 млрд. На пятом - Дэвид Сет Коткин (он же Дэвид Копперфильд) с состоянием в $850 млн.

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