Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей США. Возглавил перечень богатой элиты создатель “Звездных воин” режиссер Джордж Лукас.
В рейтинге Forbes опубликовал размер состояния 20 главных звезд. Так, у богатства Лукаса оцениваются в $4,5 млрд. Основную часть средств он выручил за счет продажи Lucasfilm от Disney в 2012 года. Кроме этого, Джордж Лукас владеет ранчо в Калифорнии площадью более 24 квадратных км.
На втором месте еще один режиссер Стивен Спилберг. Его состояние оценивается в $3,7 млрд. Большую часть средств создатель культовых фильмов заработал благодаря киностудии DreamWorks. Кроме этого, Спилберг уже многие годы получает прибыль от Universal Pictures.
На третьем месте оказалась Опра Уинфри. Телевизионная звезда обладает капиталом в размера $2,8 млрд. Основные источники дохода Опры, отмечают эксперты Forbes, это деятельность основанной ею компании Harpo Productions, а также съемки. В США Опра Уинфри признана самой влиятельной медиаперсоной.
На четвертом месте звезда баскетбола Майкл Джордан с активами в $1,2 млрд. На пятом - Дэвид Сет Коткин (он же Дэвид Копперфильд) с состоянием в $850 млн.
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