Секс-видео Никиты Джигурды с Людмилой Браташ взорвало интернет

До сих пор в интернете продолжаются бурные обсуждения, связанные с опубликованием актером Никитой Джигурдой кадров интимных утех с Людмилой Браташ. Поклонники артиста шокированы подобным его шагом, не понимая, что он им хотел доказать и кому.Поражает воображение тот факт, что ныне покойная Людмила Браташ приходилась крестной матерью для детей Джигурды и его экс-супруги Марины Анисиной. Как только первые кадры оказались во всемирной паутине, их тут же начали тиражировать пользователи интернета, дабы удостовериться в том, что на видеосъемке на самом деле запечатлен Джигурда.Пикантность роликам добавляет то обстоятельство, что на них Джигурда занимается разными видами секса с этой женщиной. С помощью этого поступка, как позже признался артист, он доказал всем сомневающимся то, что у него с Браташ на самом деле имела место быть интимная связь. Широкое обсуждение вызвала публикация видеоролика, на котором человек, очень похожий на Никиту, совершает действия сексуального характера в отношении Людмилы Браташ. Женщина, являющаяся крестной матерью для детей Джигурды и Анисиной, запечатлена в обездвиженной позе и не проявляет к происходящему никакого внимания. Некоторые пользователи всемирной паутины даже сделали вывод, что актер изнасиловал Браташ.Вскоре последовала реакция самого артиста. Джигурда в ответ на многочисленные упреки дал понять, что не насиловал женщину, а реанимировал ее морально. Он подчеркнул, что с помощью записи хотел доказать общественности, что у него имели место быть интимные отношения с Браташ. Несколько дней назад Никита дал обещание своим поклонникам, что выложит видео орального секса с Браташ. Другая видеозапись с кадрами сексуальных утех сменяется на семейные фотографии, на которых Никита Джигурда запечатлен с Людмилой Браташ и бывшей женой Мариной Анисиной, с которой недавно у него состоялся официальный развод.Бизнес-леди Людмила Браташ скончалась при странных обстоятельствах 14 февраля 2016 года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.Тем временем, сестра покойной женщины Светлана Романова рассказала, что сейчас вынуждена бороться за наследство родственницы, в ходе чего второй стороной выступает Никита Джигурда. Согласно завещанию Браташ, все ее огромное наследство, достигающее суммы в 800 миллионов рублей, должно отойти актеру, а именно его детям. Однако Светлана уверена, что завещание было подделано. Сестра покойной бизнес-леди утверждает, что Никита вовсе не являлся близким другом для Людмилы, после просьбы которого переписать все имущество на его детей, Браташ прогнала скандального артиста.

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