В нужное время: как бренды, рестораны и звезды нажились на разводе «тарабузиков»

Расставание телеведущей и футболиста стал одним из самых обсуждаемых событий 2016 года. Поклонники знаменитостей выдвигали множество версий, почему так произошло, а некоторые попытались использовать размолвку между Бузовой и Тарасовым как способ прорекламировать свои товары и услуги. «СтарХит» выяснил, как общественность отреагировала на то, что произошло в семье Ольги и Дмитрия.

30 декабря в Мещанском ЗАГСе Москвы расторгнут брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Расставание знаменитостей, казавшихся идеальной парой, взбудоражило общественность и стало одним из самых обсуждаемых событий года. Некоторые поклонники «тарабузиков» сравнили его с разладом в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Как бы то ни было, любая новость, которая получает широкую огласку в Сети, начинает использоваться теми, кто хочет привлечь к себе дополнительное внимание. «СтарХит» вспомнил случаи, когда представители компаний и частные лица пытались заработать на разводе футболиста и ведущей, а также высказывались о том, что произошло в их семье.

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Мистическая книга

В декабре 2016 года ряд порталов опубликовал заметку о том, что издательство «Эксмо» выпустило книгу «Пошаговая инструкция: как стать мужем Ольги Бузовой». Сообщалось, что произведение некой Марины Рыбниковой можно приобрести в Московском доме книги на Новом Арбате.

Однако корреспонденту «СтарХита» не удалось ознакомиться с содержанием произведения лидера загадочной международной женской ассоциации. На сайте магазина такого товара нет в наличии, да и продавцы столичного магазина не смогли сказать ничего определенного по этому поводу. Также подозрительно, что в «Инстаграме» автора, указание на который размещено на обложке книги, нет ни одного поста, посвященного выходу долгожданной инструкции по соблазнению известной телеведущей. Еще более странным кажется тот факт, что во всех заметках и постах, посвященных книге, использовалась одна и та же фотография. Других снимков пошаговой инструкции в Сети не оказалось.

Вешать лапшу на уши

В конце года на сайте одного сервиса доставки продуктов с рецептами появилось новое блюдо – куриная лапша с необычным названием «Тарасов-23». Всем, кто не следил за последними событиями из жизни ведущей и спортсмена, это блюдо показалось бы странным, но только не фанатам «тарабузиков». Напомним, что Дмитрий Тарасов является полузащитником московского «Локомотива» и выступает под номером 23. Эта цифра используется и в нике звезды спорта в «Инстаграме».

Доподлинно неизвестно, помогло ли рассчитанное на привлечение внимания название увеличить количество клиентов и сумму среднего чека. На сайте магазина написано, что чаще всего с лапшой берут пельмени, оливье, медовые пряники и сбитень – наверное, для классического обеда в русском стиле.

Эксклюзивный бургер

Сеть ресторанов «Бургер Кинг» отличается нестандартным подходом к пиару и рекламе. Сотрудники соответствующих подразделений бренда с завидной регулярностью придумывают провокационные кампании, в которых используют максимально броские заголовки и привлекают резонансных фигур. Так, эксцентричный шоумен Никита Джигурда является лицом «Злейшего воппера», а ранее пользователи соцсетей обсуждали креативные слоганы, к примеру, «Налижемся» или «Похоже на какое-то наедалово».

Разумеется, один из крупнейших в мире операторов фастфуда не мог не отреагировать на развод «тарабузиков». Правда, реакция «Бургер Кинга» не вызвала столь активное обсуждение общественности, как использование Aviasales новости о проблемах в семье Питта и Джоли, однако свое дело сделала. Фотографии с новым блюдом сети ресторанов быстрого питания облетели все социальные сети. Пользователи Интернета живо отреагировали на предложение «пиарщиков» известного бренда – там выпустили эксклюзивный бургер с острым соусом и запаковали его в коробочку с подписью «Большой хрен для Ольги Бузовой».

Карьера Ольги Бузовой

После расставания с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой погрузилась в работу. Карьера знаменитости пошла в гору. Она открыла собственный корнер в мультибрендовом магазине российских дизайнеров, записала успешную песню, побившую рекорды по скачиваемости в iTunes, а также вошла в топ-3 по количеству подписчиков в «Инстаграме».

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Бузову уже успели упрекнуть в желании нажиться на собственном разводе. Фолловеры знаменитости отмечают, что она увеличила количество рекламных публикаций, и, по некоторым данным, заработала порядка 16 миллионов рублей. Некоторые из них уверены, что такой шаг вполне обоснован, ведь после того, как стало известно о расставании ведущей и ее супруга, поклонники Ольги начали чаще заходить на ее страницу в поисках новостей. К слову, аудитория Бузовой исчисляется семью миллионами человек и уступает лишь Тимати и Настасье Самбурской.

Некоторые критики Ольги утверждают, что в ее истории много нестыковок. Так, они отмечают, что хит «Под звуки поцелуев» посвящен сложным взаимоотношениям с любимым человеком. По мнению этой части пользователей соцсетей, Бузова не зря выпустила подобную песню как раз в тот момент, когда стало известно о ее расставании с Тарасовым. В эфире программы МУЗ-ТВ звезда ответила на нападки хейтеров. По словам Ольги, работа над треком шла задолго до того, как она решила разойтись с супругом. Когда девушка в первый раз представила эту композицию знакомым, часть окружения Бузовой не верила в ее успех.

«Эту песню я записала еще летом, тогда многие мне говорили: «Зачем тебе это надо? Что это за г***? Это ужасно»… Так получилось, что она вышла тогда, когда мне было вообще не до презентаций. Я же хотела сделать масштабную презентацию в стиле своего 30-летия. Совершенно неожиданно для меня этот трек занял первое место», – говорила ведущая.

РЕАКЦИИ НА РАЗВОД «ТАРАБУЗИКОВ»

Любое громкое событие немедленно собирает множество комментариев и отзывов в социальных сетях. После того, как стало известно о расставании казавшейся идеальной пары, многие начали публиковать фото, видео и статусы, посвященные «тарабузикам». Так, Иракли Пирцхалава записал обращение к Тарасову и Бузовой.

«Помиритесь, я прошу вас, помиритесь! Оля, Дима, я прошу, не разводитесь. Как же дети, как семья? А ну, окститесь! На грузинском я прошу вас, помиритесь. Соберитесь, повстречайтесь, извинитесь. На худой конец, хотя бы созвонитесь», – говорит певец в своем ролике.

Попытаться урезонить поссорившихся звезд также решила Настасья Самбурская. Звезда «Универа» опубликовала фотографию и пост в характерном для нее ироническом стиле.

«Надеюсь хоть в этой истории меня не заподозрят… Я и футбол-то не люблю. «Тарабузики»! Помиритесь, пожалуйста. Ничего личного, просто пиарюсь за ваш счет», — так подписала свой снимок Самбурская.

Публикацию актрисы оценил Дмитрий Тарасов, оставивший к ней следующий комментарий: «Насть, не пали нас». Позднее Самбурская вступилась за футболиста в комментариях к публикации одного интернет-издания. «Давайте, давайте!.. Может, он с брюнетом отдыхает? Давайте! Не скупитесь на версии, к черту свою личную жизнь! Суйте руку поглубже в чужую ж***, авось там чего интересного найдется! Обожаю наш народ!» – заявила звезда «Универа» в соцсетях.

Свое мнение по поводу композиции Ольги выразила и участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро. Эстонская ведьма уверена, что Бузовой лучше не заниматься записью песен и сосредоточиться на том, что у нее получается лучше всего – на работе ведущей.

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В Интернете также появились мемы, посвященные расставанию Бузовой и Тарасова. Один из них опубликовал в своем «Инстаграме» бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Шоумен поделился фотографией, на которой запечатлена Марина Федункив в парике. Напомним, что женщина регулярно пародирует известную ведущую в социальных сетях.

«Буз, детка, держись там. Он дурак», – поделился Солнцев.

Широкое общественное обсуждение также вызвала песня Бузовой «Под звуки поцелуев». Несмотря на заявление звезды о том, что композиция была записана еще в прошлом году, ряд поклонников Ольги считает, что таким образом она высказалась на тему скандального развода с Тарасовым.



Труд Бузовой раскритиковали многие представители шоу-бизнеса. Так, Катя Гордон полагает, что новое амплуа звезды негативно сказывается на общем состоянии российской эстрады. «Музыканты могут долго писать чудесную музыку, вокалисты, включая тебя, петь, поэты писать крутейшие тексты – придет Бузова, по утру решившая еще и спеть, и получит первое место чисто количественно, технически», – писала женщина в своем микроблоге.

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Точку зрения Гордон поддержала редактор музыкального проекта «Голос» Азиза. «Я в диком шоке. И дело не в Ольге Бузовой, она захотела и запела, как и миллион непоющих певиц, и правильно, и молодец! Дело в другом. Народ это скачивает, а это страшно… Люди реально получают удовольствие от такой музыки и голосов», – комментировала она.

Не осталась в стороне от песни «Под звуки поцелуев» и Марина Федункив, представившая пародию на использование специальной обработки вокала в этом треке. В одной из серий мини-сериала «Подруга», в которой также снялась экс-солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, комедийная актриса попыталась добиться звучания как в композиции Бузовой.

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