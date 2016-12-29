Forbes: Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров

Скарлетт Йоханссон оказалась на первом месте в списке самых кассовых актеров Голливуда. Рейтинг опубликован в журнале Forbes.
В общем, кассовые сборы со всеми фильмами Скарлетт Йоханссон составили 1,2 миллиарда долларов. Больше всего на позицию актрисы в списке Forbes повлияли фильмы «Первый мститель: Противостояние» и «Да, здравствует Цезарь».
Следом за Скарлетт Йоханссон идут ее коллеги по цеху - Крис Эванс, известный больше, как Капитан Америка и Роберт Дауни-младший, прославившийся в роли Железного человека. Оба актера принесли своим студиям по 1,15 миллиарда долларов.
Пятёрку лучших закрывают Марго Робби, сыгравшая Харли Квинн, и Эми Адамс, идущая рука об руку с Суперменом. Кассовые сборы фильмов с участием этих актрис составили 1,1 миллиарда и 1,04 миллиарда долларов соответственно. Также в рейтинг Forbes попали Бен Аффлек с 1,02 миллиарда долларов, Генри Кавилл с 870 миллионами долларов, Райан Рейнольдс с 820 миллионами долларов и Фелисити Джонс с 805 миллионами долларов.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164812-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.