Forbes: Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров

В общем, кассовые сборы со всеми фильмами Скарлетт Йоханссон составили 1,2 миллиарда долларов. Больше всего на позицию актрисы в списке Forbes повлияли фильмы «Первый мститель: Противостояние» и «Да, здравствует Цезарь».Следом за Скарлетт Йоханссон идут ее коллеги по цеху - Крис Эванс, известный больше, как Капитан Америка и Роберт Дауни-младший, прославившийся в роли Железного человека. Оба актера принесли своим студиям по 1,15 миллиарда долларов.Пятёрку лучших закрывают Марго Робби, сыгравшая Харли Квинн, и Эми Адамс, идущая рука об руку с Суперменом. Кассовые сборы фильмов с участием этих актрис составили 1,1 миллиарда и 1,04 миллиарда долларов соответственно.Также в рейтинг Forbes попали Бен Аффлек с 1,02 миллиарда долларов, Генри Кавилл с 870 миллионами долларов, Райан Рейнольдс с 820 миллионами долларов и Фелисити Джонс с 805 миллионами долларов.

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