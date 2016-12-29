Новости шоу-бизнеса России сегодня, 29.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 29 декабря

Самые последние новости российского сегмента шоу-бизнеса информируют сегодня, 29 декабря 2016 года, о следующих событиях из жизни знаменитостей: Жасмин отказывается рассматривать вариант со свадьбой старшего сына. Ксения Бородина посмеялась над разводом Ольги Бузовой. Юлия Началова призналась, что не сожалеет о разводе с супругом.Известная певица Жасмин является матерью 20-летнего сына Михаила, к свадьбе которого она совершенно не готова. Исполнительница призналась, что хоть ее взрослый отпрыск уже и подумывает о том, чтобы скрепить свою жизнь узами брака, сама она еще не согласна на такой поворот, который подразумевает обретение нового статуса свекрови. Примечательно, что о личной жизни своего старшего отпрыска знаменитость старается особенно не распространяться. Не так давно Жасмин лишь отмечала, что у Михаила имелась девушка, а какие-то детали об их отношениях она не знала, либо же попросту не хотела предавать их публичной огласке.В этой связи вспомним о том, что порядка двух лет назад в прессе проходила информация о том, что сын Жасмин Михаил Семендуев закрутил роман с дочерью экс-президента футбольного клуба "Спартак" Андрея Червиченко Дианой. Молодых людей можно было заметить в ресторанах и кафетериях российской столицы. На какой стадии эти отношения находятся на сегодняшний день - сказать очень сложно, потому что соответствующих сведений не поступает.Прославленная телеведущая Ксения Бородина, являющаяся лицом проекта "Дом-2", не сумела пройти стороной, когда тема коснулась скандального развода ее коллеги по телешоу Ольги Бузовой и ее супруга - футболиста Дмитрия Тарасова. Высказалась по этой теме Ксения в шутливой манере. «В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет», - заявила Бородина.Примечательно, что вскоре на эти слова последовала реакция и самой Бузовой. Она подчеркнула, что в слове "спасибо" находится "все, что она чувствует". Напомним, что официальный брак между Тарасовым и Бузовой будет расторгнут 30 декабря. Поклонники продолжают живо интересоваться подробностями этого скандального решения пары, после которого последовала серия публичных оскорблений.Популярная певица Юлия Началова несколько недель ошарашила поклонников известием о том, что она разводится с супругом - хоккеистом Александром Фроловым. Ведь их отношения являлись невероятно лаконичными и красивыми. По-крайней мере, такой вывод можно было сделать, просматривая совместные видеозаписи и снимки влюбленных. Впрочем, даже после расставания с Фроловым Началова не стала падать духом и принялась с оптимизмом смотреть в будущее. "Главное - это твой личный настрой и вера в хорошее. Я не умирала и не лежала в кровати с мокрой тряпкой на голове, это не та ситуация", - поведала откровенным образом исполнительница.Единственный момент, о котором сожалеет звездная дива, заключается в личных вещах, которые остались в квартире бывшего гражданского супруга в Нижнем Новгороде. В их числе дизайнерские платья, бижутерия, а также красивая обувь. Примечательно, что те вещи, которые Александр оставил в квартире Юлии, певица отправила ему посылкой при первой же возможности.

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