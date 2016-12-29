Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 29 декабря 2016: все узнали имя возлюбленной Кадони; Дмитренко и Чуев снова чуть не подрались

Кадони со своей возлюбленной недавно отдыхали в Турции, и там Влад опубликовал на своей странице несколько фотографий, правда, не показав, ее лица. Однако даже этого с лихвой хватило, чтобы соведущий «Дома 2» понял, что он все делал правильно, скрывая любимую от общественности. Его женщину так раскритиковали за некрасивую грудь и ноги, что он решил показать ее лишь в день свадьбы.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 29 декабря 2016: но имя возлюбленной Кадони все узнали благодаря журналистам одного интернет-портала, которые смогли изучить список пассажиров рейса, которым Влад летал в Турцию. В этом списке была Анна Девитская, ранее работавшая продюсером «Битвы экстрасенсов». Она старше Кадони на 8 лет, а некоторые поклонники предположили, что она бросила эту работу именно ради Влада, потому что их отношения начались тогда, когда маг участвовал в «Битве экстрасенсов». В своей беседе с репортерами соведущий «Дома 2» не стал отрицать факт романа с с Анной, однако подробности своей личной жизни Кадони раскрывать отказался.Почти за год своего участия в «Доме 2» Дмитрий Дмитренко так и не смог наладить нормальные отношения с коллегами по шоу. Над ним постоянно глумятся и издеваются.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 29 декабря 2016: не исключено, что именно поэтому Дима решил примкнуть к движению новичков «Дома 2», пообещав им подержать их даже на Сейшелах. Между тем, Дмитрий и не предполагал, какую агрессию это спровоцирует у большей части его коллег, в особенности, у Андрея Чуева. Судя по анонсу предстоящего эфира, новый сбор на лобном месте закончился не только взаимными оскорблениями, но и дракой мужчин. Потасовку Димы и Андрея смогли вовремя предотвратить, но дебоширов при этом рассадили по разные стороны.

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