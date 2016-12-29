Бузова и Тарасов, развод, последние новости сегодня: поклонники просят пару одуматься

Несколько недель поклонники пары Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были ошарашены известием о том, что молодые люди приняли решение расстаться. Удивлению фанатов не было предела по той причине, что отношения телеведущей и футболиста считались едва ли не самыми надежными в шоу-бизнесе. Теперь пару просят одуматься, попытавшись восстановить свои отношения.В начале декабря Дмитрий и Ольга приняли крайне сложное решение о надобности оформления развода в самое ближайшее время. Они подали соответствующее заявление в ЗАГС, которое будет удовлетворено уже завтра, 30 декабря. Именно с этого дня влюбленная пара больше не будет связана узами официального брака.Тем временем, обстановка в рядах многочисленной армии поклонников Бузовой и Тарасова накаляется день ото дня. Дело в том, что имеется та часть фанатов пары, которая надеется, что почти экс-супругам удастся забыть все былые обиды и попробовать начать отношения с чистого листа. В частности, в комментариях к последнему посту спортсмена с Мальдив, где он отдыхает вместе со своей семьей, фолловеры начали просить футболиста вернуться к телеведущей, ведь у него осталось на это всего два дня: «Дима, одумайся, не делай роковой ошибки. Оля - лучик солнца, она преданная искренняя», «Он перенес пять операций, наркозов, по полгода восстановлений. Она четыре раза помогала ему вернуться в строй, на поле, в основу. И теперь стала бы изо всех сил помогать, если бы Дима не сглупил».В близком окружении Ольги целиком и полностью поддерживают ее, высказывая вместе с этим надежду на то, что в самое ближайшее время личная жизнь девушки пойдет в гору. В частности, отец телеведущей Игорь Дмитриевич высказал уверенность в том, что его дочь сможет справиться с любыми испытаниями. "Жизнь странная штука. Бывает, что мужики ведут себя как бабы. А бывает, что хрупкая девушка сильнее самого сильного мужчины. Дочка, люблю", - поведал отец новоиспеченной певицы, наверняка имея в виду Дмитрия Тарасова.

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