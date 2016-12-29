"Битва экстрасенсов", 17 сезон: назван победитель, биография Свами Даши

Результаты зрительского голосования указали на то, что победителем 17-го сезона мистического проекта "Битва экстрасенсов" стал Свами Даши. Эта крайне загадочная личность сумела с самого начала захватить симпатии телезрителей, которым ничего иного не оставалось, как проголосовать за Даши.В текущем сезоне, который стал 17-м, "Битва экстрасенсов" побила все мыслимые рекорды по числу положительных откликов и охвату аудитории. С самых первых выпусков закрутилась интрига, которую создателям проекта удалось сохранить до самого финала.Ожидания поклонников, как можно констатировать сегодня, оправдались в полной мере. Среди претендентов на звание лучшего четыре сильнейших экстрасенса: Свами Даши, Дария Воскобоева, Мэрилин Керро и Надежда Шевченко. Съемки финала программы прошли несколько недель назад, поэтому имя победителя уже известно. Синюю руку на этот раз получил Свами Даши, а второе место досталось эстонской ведьме Мэрилин.Примечательно, что имя триумфатора стало известно еще 17 декабря, тогда как лишь через неделю вышел соответствующий эфир. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.Свами Даши Свами Даши родился в Санкт-Петербурге 22 августа. Но Свами жил в Индии долгое время, почти 20 лет. Именно там он и обучил духовное искусство и йогу. Настоящее имя Свами Даши Петр Смирнов.Петр в свои 62 года выглядит намного моложе своего возраста, что отмечают все окружающие его люди. В молодости он занимался спортом и даже принял участие в Токио в олимпиаде. Петр участвовал за российскую команду.Ежели обратиться к личной жизни, то здесь и вовсе все окутано тайнами. Известно лишь, что Даши женат и имеет детей. Его супругой является мастер спорта в области художественной гимнастики - Ирина Ногина. Она с трудом сдерживала эмоции во время наблюдения за "Битвой экстрасенсов". Из уточненных данных следует, что у Свами два сына и дочь.

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