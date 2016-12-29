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Елена Летучая рассказала об уходящем 2016 и планах на 2017

Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая поделилась с представителями СМИ, что уходящий високосный год был для нее довольно напряженным в плане работы, но в личной сфере стал довольно-таки счастливым – она вышла замуж за любимого человека Юрия Анашенкова. Звезда надеется, что наступающий 2017 год не будет хуже предыдущего.

Елена Летучая рассказала об уходящем 2016 и планах на 2017


Телеведущая очень счастлива в браке. Свадьбу с Юрием Анашенковым они сыграли в Греции в кругу только близких людей. Любимая работа также радует - в декабре Летучая снимала сюжеты для программы "Ревизорро". К тому же теледива осуществила давнее желание - открыла свой магазин авторских сувениров. А новогоднюю ночь она планирует провести с семьей и развлекаться «как все нормальные люди» - играть в снежки, наряжать ёлку, смотреть сериалы, читать книги и кататься на коньках.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164796-news.html
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