Алина Кабаева высказалась в защиту Елены Исинбаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева подвела итоги уходящего года. Гимнастка рассказала о том, что внимательно следила за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро и гордится успехами российских спортсменов. Кабаева планировала отправиться в Бразилию в качестве болельщицы, однако из-за насыщенного рабочего графика была вынуждена отменить поездку на международные соревнования.
В числе главных разочарований Рио-2016 знаменитость назвала череду скандалов, которыми запомнилось начало Олимпиады. Звезда спорта рассказала о том, что поддерживала Елену Исинбаеву в нелегкий для нее период и регулярно созванивалась с рекордсменкой мира по прыжкам с шестом. Кабаева также поделилась своим отношением к этой непростой ситуации.
По мнению Кабаевой, в спорте ни в коем случае не стоит вводить коллективную ответственность. Подобные действия она охарактеризовала как чудовищные. «Это все равно что запретить Моцарту участвовать в концерте, к которому он готовился несколько лет, только потому, что другой музыкант перед выступлением нарушил правила подготовки…» – пояснила звезда свою позицию.
Напомним, что Елена Исинбаева не была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций до участия в Олимпийских играх-2016, прошедших в Рио-де-Жанейро. Решение ИААФ стало настоящим ударом для прыгуньи с шестом, она заявляла, что никогда не сможет с этим смириться. 19 августа Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры.
В начале 2000-х гг Алина Кабаева тоже оказалась втянутой в допинг-скандал. В 2001 году гимнастку дисквалифицировали вместе с Ириной Чащиной. Знаменитость призналась изданию «Спорт-Экспресс», что эта новость была как гром среди ясного неба. До сих пор Кабаева не может равнодушно вспоминать о том, что произошло.
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