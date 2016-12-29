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Алина Кабаева высказалась в защиту Елены Исинбаевой

Знаменитость прокомментировала скандал, разгоревшийся перед Олимпиадой в Рио. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций Алина Кабаева считает несправедливым. По мнению звезды, подобные обвинения в отношении достойных спортсменов находятся за гранью добра и зла.

Алина Кабаева высказалась в защиту Елены Исинбаевой
Алина Кабаева
// Фото: Persona Stars

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева подвела итоги уходящего года. Гимнастка рассказала о том, что внимательно следила за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро и гордится успехами российских спортсменов. Кабаева планировала отправиться в Бразилию в качестве болельщицы, однако из-за насыщенного рабочего графика была вынуждена отменить поездку на международные соревнования.

В числе главных разочарований Рио-2016 знаменитость назвала череду скандалов, которыми запомнилось начало Олимпиады. Звезда спорта рассказала о том, что поддерживала Елену Исинбаеву в нелегкий для нее период и регулярно созванивалась с рекордсменкой мира по прыжкам с шестом. Кабаева также поделилась своим отношением к этой непростой ситуации. 

«Елена Исинбаева имела полное право красиво завершить свою спортивную карьеру. И была готова к этому. То, что ей не дали выступить на Олимпиаде, – это не просто несправедливость, это полный беспредел! Запрещать чистым с точки зрения допинга спортсменам выступать на соревнованиях только потому, что в составе сборной есть те, кто был уличен в приеме запрещенных препаратов, – это, знаете, за пределами добра, зла и здравого смысла. Это самое настоящее варварство. И жесткая оценка в данном случае оправдана, потому что функционеры, принимавшие решение о запрете, отлично знают, что спорт высших достижений – абсолютно уникальная вещь», – поделилась знаменитость.

По мнению Кабаевой, в спорте ни в коем случае не стоит вводить коллективную ответственность. Подобные действия она охарактеризовала как чудовищные. «Это все равно что запретить Моцарту участвовать в концерте, к которому он готовился несколько лет, только потому, что другой музыкант перед выступлением нарушил правила подготовки…» – пояснила звезда свою позицию.

Напомним, что Елена Исинбаева не была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций до участия в Олимпийских играх-2016, прошедших в Рио-де-Жанейро. Решение ИААФ  стало настоящим ударом для прыгуньи с шестом, она заявляла, что никогда не сможет с этим смириться. 19 августа Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры.

В начале 2000-х гг Алина Кабаева тоже оказалась втянутой в допинг-скандал. В 2001 году гимнастку дисквалифицировали вместе с Ириной Чащиной. Знаменитость призналась изданию «Спорт-Экспресс», что эта новость была как гром среди ясного неба. До сих пор Кабаева не может равнодушно вспоминать о том, что произошло. 

Алина Кабаева высказалась в защиту Елены Исинбаевой
Алина Кабаева в гостях у Ивана Урганта
// Фото: кадр программы «Вечерний Ургант»


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