СМИ: Где и с кем Бузова встретит Новый год

Для известной телеведущей этот светлый праздник будет испорчен официальным разводом с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, который случится 30 декабря. Но кризис в личной жизни внес определенные плюсы в развитие её карьеры. Например, песня "Под звуки поцелуев" все еще лидирует в хит-парадах, а Бузову с нетерпением ожидают на разных телешоу как популярную личность. Хотя, по признанию самой знаменитости, она слишком устала от проявления к ней такого внимания.
А «крутой» на сегодняшний день блогер Денчик, который работает оператором на ТНТ, спросил у Бузовой, с кем она собирается провести самую волшебную ночь «на перекрестке» двух годов. Телеведущая ответила, что самые два отвратительных вопроса, которые ей могут задать – это извечные «Когда завершится «Дом-2» и «Где и с кем я буду встречать Новый год». Бузова сообщила, что указанный выше телепроект не закончится никогда, а как она проведет новогодние праздники – еще не решила. Она шутит, что решила предоставить решение этого вопроса Судьбе.
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