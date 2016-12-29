СМИ: Где и с кем Бузова встретит Новый год

А «крутой» на сегодняшний день блогер Денчик, который работает оператором на ТНТ, спросил у Бузовой, с кем она собирается провести самую волшебную ночь «на перекрестке» двух годов. Телеведущая ответила, что самые два отвратительных вопроса, которые ей могут задать – это извечные «Когда завершится «Дом-2» и «Где и с кем я буду встречать Новый год». Бузова сообщила, что указанный выше телепроект не закончится никогда, а как она проведет новогодние праздники – еще не решила. Она шутит, что решила предоставить решение этого вопроса Судьбе.

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