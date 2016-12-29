Яндекс назвал ТОП-10 самых популярных песен 2016 года

В «десятку лучших» вошли композиции, исполняемые как российскими, так и украинскими артистами. Первое почетное место досталось непревзойдённой Ёлке с ее хитом «Грею счастье». Чуть менее популярен Alekseev c треком «Пьяное солнце», а на третью ступеньку опустился «Сплин» со старой популярной песней «Выхода нет». Дальше, не меняя установленный порядок, разместились Светлана Лобода, пославшая «К черту любовь», группа «Ленинград», «подсадившая» всех на модные «Лабутены», Егор Крид, утверждающий, что ему нравится, «Время и Стекло», решившее ответить на наболевшие вопросы как «Наверно потому что», Би-2 с песней «Варвара», Потап и Настя, утверждающие, что нет места лучше, чем «У мамы» и, конечно же, Земфира с хитом «Аривидерчи». Лучшими исполнителями по версии того же «Яндекса» были названы Юлиана Караулова, Егор Крид и «Ленинград».

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