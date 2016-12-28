"Дом-2" новости и слухи сегодня, 28.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 29 декабря

Самые последние новости и слухи с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 29 декабря 2016 года, информируют о следующих событиях из жизни участников: накануне с лобного места прогнали Валерия Блюменкранца в виду того, что он позволял себе чрезмерную грубость и провокации. Конкурсанты свадебной эпопеи получили новое необычное задание.— Катя Кауфман отправилась на сессию в родной город Саранск. Ожидается, что в ближайшее время за ней отправится Илья Яббаров. Именно в этом городе парочка проведет новогодние праздники.— Супруга бывшего звезды "Дома-2" Степана Меньщикова произвела на свет девочку. Ребенка назвали Варварой.— Накануне на поляне две пары стали победителями и получили неделю свиданий. Одна из них - Дмитрий Лукин и Мария Кахно. Примечательно, что девушка не может терпеть паря. Можно предположить, что для нее эта неделя выдастся крайне напряженной.— Конкурса свадебного конкурса получили задание исполнитель соответствующий танец, к которому им следует хорошенько подготовиться.— Элина Камирен оказалась брошена своими партнерами по бизнесу. В итоге экс-звезда проекта пожаловалась, что отныне у нее нет денег для оплаты квартиры и услуг няни.— Прямо с лобного места вчера был изгнан Валерий Блюменкранц, который уже успел достать многих своим хамоватым поведением, провокациями и откровенным бездельем. Примечательно, что его беременная возлюбленная Тата Абрамсон и ее мама Марина Тристанова вовсе не последовали за мужчиной. Они надеются, что организаторы предоставят Валерию еще один шанс на исправление.

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