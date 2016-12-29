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Жасмин высказалась о свадьбе сына

Певица надеется, что в 2017 году в ее жизни не произойдет радикальных изменений. Жасмин призналась журналистам, что пока не готова к женитьбе сына, которому в августе исполнилось 19 лет. Поэтому знаменитость не торопит наследника с бракосочетанием.

Жасмин высказалась о свадьбе сына
Певица Жасмин
// Фото: «Инстаграм»

У певицы Жасмин подрастает 19-летний сын Михаил Семендуев. Молодой человек –  завидный жених. Несколько месяцев назад он расстался со студенткой МГУ Дианой Червиченко, отношения с которой длились больше года. Окружение пары считало, что они идеально подходят друг другу, однако несмотря на это, Михаил разошелся с возлюбленной. Судя по всему, в данный момент сердце юноши занято, об этом рассказала его звездная мама.

Возлюбленная сына певицы Жасмин намекнула на расставание с ним

Жасмин также поведала о том, что не хотела бы кардинальных перемен в наступающем году. Певица призналась, что пока не видит себя в роли матери женатого человека. 

«У сына была девушка, сейчас он, по-моему, тоже с кем-то встречается… Я еще не готова быть свекровью. Может быть, он и готов жениться. Но я – нет. Не ощущаю еще себя взрослой. В душе я все та же молоденькая девушка», – поделилась знаменитость.

Жасмин высказалась о свадьбе сына
Жасмин с сыном Михаилом
// Фото: «Инстаграм»

Напомним, что в апреле Жасмин стала мамой в третий раз. Певица подарила супругу Илану Шору очаровательного мальчика, которого решили назвать Мироном, в честь дедушки по отцовской линии. Знаменитость говорила «СтарХиту», что пребывает на седьмом небе от счастья. «Впереди нас ждет столько открытий, столько нового и интересного! Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! У нас все хорошо, замечательно и прекрасно», – делилась артистка.

В одном из интервью Жасмин откровенно признавалась, что ей трудно дается забота о трех детях сразу. Однако звезда находит в себе силы, чтобы воспитывать Мирона, Михаила и Маргариту. Самый младший из наследников знаменитости требует больше внимания, чем остальные. Зная об этом, брат и сестра Мирона стараются во всем помогать маме. Они очень тепло приняли малыша и обожают нянчиться с ним.  

Жасмин высказалась о свадьбе сына
Семья певицы - старший сын Миша, дочь Маргарита и супруг Илан
// Фото: «Инстаграм»

Кстати, старший наследник Жасмин первым узнал о том, что в семье звезды произошло пополнение. Он любит проводить время с малышом и играть с ним. Отметим, что Михаил закончил престижную Ломоносовскую школу, после выпуска из которой поступил в МГИМО. В беседе с журналистами Семендуев говорил, что не хотел бы пойти по стопам матери и стать знаменитостью. Юноша также признавался, что считает себя романтичным человеком и ему нравятся девушки, похожие на актрису Меган Фокс. В разговоре с корреспондентами Sobesednik.ru его звездная мама Жасмин поведала, что не торопит сына со свадьбой, но когда это все же произойдет, она будет ревнивой свекровью.


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