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  • 02:13 – Никита Джигурда выложил в интернет секс-видео с Людмилой Браташ 


Никита Джигурда выложил в интернет секс-видео с Людмилой Браташ

Никита Джигурда выложил в интернет секс-видео с Людмилой Браташ
Известный российский актер Никита Джигурда, который в последние годы раз за разом попадает в скандальные ситуации, не так давно отличился с такой силой, что многие поклонники отвернулись от него, потому что стали сомневаться в психическом здоровье артиста.

Мало кто мог поверить, что Джигурда выставит на всеобщее обозрение в интернет видеозапись своего сексуального сношения с крестной матерью собственных детей - бизнес-леди Людмилой Браташ. Однако актер не только пошел на этот шаг, но еще и начал оправдываться после того, как на него обрушилась порция критики со стороны возмущенных фанатов.

Начал же свою весьма сомнительную деятельность в плоскости всемирной паутины Никита с того, что показал поклонникам видеоролик с родами своей супруги Марины Анисиной. Но дальше он перешел все границы допустимого, когда показал съемки сексуального контакта с Людмилой Браташ. Поклонники усмотрели в этом акт насилия, посетовав на то, что женщина не проявляла никакого интереса к происходящему. Поговаривали, что она и вовсе была в бессознательном состоянии, чем и воспользовался Джигурда.

Очень быстро свой комментарий добавил сам популярный некогда актер. Он постарался успокоить разгневавшуюся общественность, подчеркнув, что точно не насиловал Браташ. По его словам, он пытался реанимировать женщины в моральном плане. Отдельно Джигурда объяснил, что с помощью данной записи всего-навсегда хотел доказать общественности, что у него на самом деле имелись интимные отношения с Людмилой.

Напомним, бизнес-леди Людмила Браташ являлся крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она умерла 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.


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