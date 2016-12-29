Мишель Обама и Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях‍

Первая леди США и голливудская актриса сошлись во вкусах на одном и том же платье от DVF. Лайвли предстала в нем перед поклонниками в июле. Тогда актриса была беременна и под ее платьем красовался еще один наряд от того же кутюрье.Никто бы не придал большого значения одежде Блейк Лайвли, если бы не Мишель Обама. Первая леди США решила надеть точно такое же платье для сопровождения своего супруга на военную базу на Гавайях. Мероприятие проходило в канун Рождества.В результате Лайвли и Обама вышли в свет в совершенно одинаковых нарядах. Среди знаменитостей такие явления крайне редки, ведь над каждым образом звезд работают их личные стилисты.

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