Наталия Орейро украсила свой дом воронежским сувениром

Любимая многими актриса и певица Наталия Орейро в соцсети «ВКонтакте» опубликовала снимок, сделанный внутри её дома в Буэнос-Айресе, где среди прочих сувениров есть снежный шар, внутри которого «сидит» «котёнок с улицы Лизюкова». Сувенир содержит надпись «Воронеж».
Наталья Орейро разместила пост, в котором поделилась с подписчиками тем, как украшен к праздникам ее дом в Буэнос-Айресе. Подписчики также увидели шары со столичным собором Василия Блаженного и подарочком из Санкт-Петербурга в виде Медного Всадника. А вот воронежский сувенир уже не единожды попадал в объектив фотокамеры – поклонники, усиленно отслеживающие новые фотографии на странице кумира видели этот стеклянный шар на фото, сделанным артисткой в 2014 в канун нового года. На нем красуется милая надпись на русском языке: «Я люблю Воронеж».
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