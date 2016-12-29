Наталия Орейро украсила свой дом воронежским сувениром

Наталья Орейро разместила пост, в котором поделилась с подписчиками тем, как украшен к праздникам ее дом в Буэнос-Айресе. Подписчики также увидели шары со столичным собором Василия Блаженного и подарочком из Санкт-Петербурга в виде Медного Всадника. А вот воронежский сувенир уже не единожды попадал в объектив фотокамеры – поклонники, усиленно отслеживающие новые фотографии на странице кумира видели этот стеклянный шар на фото, сделанным артисткой в 2014 в канун нового года. На нем красуется милая надпись на русском языке: «Я люблю Воронеж».

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