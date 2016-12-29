В клипе на песню «Алиса» снялись дети участников группы «Би-2»

По словам пресс-службы группы, эта видеозапись стала первым клипом за последние десятилетие, в котором не снимался ни один из представителей коллектива «Би-2». В этот раз, вместо них актерами стали их талантливые дети. Главные роли достались дочке Шуры Би-2 Еве, его сыну Оливеру, сыновьям Лёвы Би-2 – Авиву и Давиду, дочери Бори Лифшица Лизе и другим. Маленькие актеры перевоплотились в жителей сказочного государства, где, собственно, и разворачивались действия клипа на песню «Алиса».Известно, что видео снималось на фоне красот Ботанического сада. Режиссером клипа стала Яна Скопина, а в качестве оператора выступил Александр Симонов.Релиз нового клипа Би-2 следует ожидать в феврале следующего года. Поклонникам будет также предоставлена уникальная возможность увидеть backstage видео в формате 360 градусов.

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