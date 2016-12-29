Таня Терешина не пустила Славу Никитина на праздник дочери

Телеведущий расстроен, что его не пригласили на день рождения Арис. Таня Терешина устроила грандиозное торжество для малышки , однако посчитала лишним появление на вечере отца девочки, Славы Никитина. Гражданские супруги расстались осенью прошлого года.

Прошлой осенью певица Таня Терешина и телеведущий Слава Никитин решили расстаться. Бывшие гражданские супруги не стеснялись обсуждать свою личную жизнь с поклонниками и предъявляли друг другу претензии, перекидываясь публикациями в микроблоге. Пара воспитывает общую дочь Арис. Поклонники надеялись, что хотя бы ради маленькой наследницы Слава и Таня прекратят ссоры и смогут сохранить дружеские отношения.

Вчера Арис исполнилось три года. Терешина постаралась сделать все, чтобы порадовать малышку. Она устроила для нее грандиозное торжество. Однако в этот праздничный день девочка была лишена самого главного – присутствия рядом с ней папы. Слава Никитин был возмущен тем, что бывшая возлюбленная не посчитала нужным пригласить его на день рождения. Телеведущему не оставалось ничего, кроме как пересматривать старые фотографии и поздравлять дочь в соцсети.

«Мне бывало стыдно смотреть в глазенки Арис, да и бывало, наверняка, за что! Тем не менее, за непробивным характером есть душа невероятных размеров! Где по-любому зарезервировано местечко для папы, даже несмотря на то, что на дне рождения его не будет, потому что взрослые, к сожалению, играют в игры чаще, чем дети! Я поздравляю тебя, мое сокровище, только благодаря тебе я узнал, что такое есть любовь! Живи самой счастливой жизнью, и верь только своим взглядам», - написал трогательное послание в адрес Арис.

Поклонники были удивлены тому, что Терешина решила не включать в список приглашенных на праздник отца ребенка. Они выразили мнение, что в такой день мама и папа должны быть рядом с наследницей. «Это ваш общий праздник, нужно быть вместе», «Дочка и папа одно лицо! Будет счастливой!», «Вы такие милые. Поздравляю малышку с днем рождения», - написали фолловеры мужчины.

Бывшая солистка группы Hi-Fi устроила для своей дочери грандиозное торжество, куда были приглашены друзья Терешиной. Судя по фотографиям, праздник удался – Арис выглядела по-настоящему счастливой, несмотря на то, что ее папы не было рядом.

«Инфанта Арис на собственном суперпразднике! Спасибо всем моим близким за прекрасный вечер. За море подарков для моей дочери, за теплые слова и за участие в детском кураже! Митя, спасибо тебе за прекрасный ресторан! Ты наше чудо и наша душа», - написала артистка, опубликовав фото с торжества.

Сейчас Таня Терешина обрела свою любовь. С Вадимом Бухаровым нашла общий язык и маленькая Арис. Слава Никитин тоже не остался в одиночестве и сейчас строит отношения с очаровательной девушкой. Новую избранницу Славы Никитина сравнили с Таней Терешиной

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