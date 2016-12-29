Таня Терешина не пустила Славу Никитина на праздник дочери

Прошлой осенью певица Таня Терешина и телеведущий Слава Никитин решили расстаться. Бывшие гражданские супруги не стеснялись обсуждать свою личную жизнь с поклонниками и предъявляли друг другу претензии, перекидываясь публикациями в микроблоге. Пара воспитывает общую дочь Арис. Поклонники надеялись, что хотя бы ради маленькой наследницы Слава и Таня прекратят ссоры и смогут сохранить дружеские отношения.
Вчера Арис исполнилось три года. Терешина постаралась сделать все, чтобы порадовать малышку. Она устроила для нее грандиозное торжество. Однако в этот праздничный день девочка была лишена самого главного – присутствия рядом с ней папы. Слава Никитин был возмущен тем, что бывшая возлюбленная не посчитала нужным пригласить его на день рождения. Телеведущему не оставалось ничего, кроме как пересматривать старые фотографии и поздравлять дочь в соцсети.
Поклонники были удивлены тому, что Терешина решила не включать в список приглашенных на праздник отца ребенка. Они выразили мнение, что в такой день мама и папа должны быть рядом с наследницей. «Это ваш общий праздник, нужно быть вместе», «Дочка и папа одно лицо! Будет счастливой!», «Вы такие милые. Поздравляю малышку с днем рождения», - написали фолловеры мужчины.
Бывшая солистка группы Hi-Fi устроила для своей дочери грандиозное торжество, куда были приглашены друзья Терешиной. Судя по фотографиям, праздник удался – Арис выглядела по-настоящему счастливой, несмотря на то, что ее папы не было рядом.
Сейчас Таня Терешина обрела свою любовь. С Вадимом Бухаровым нашла общий язык и маленькая Арис. Слава Никитин тоже не остался в одиночестве и сейчас строит отношения с очаровательной девушкой. Новую избранницу Славы Никитина сравнили с Таней Терешиной
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