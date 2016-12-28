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Сергей Трофимов переживает семейную драму

Родственники артиста не могут разрешить сложную ситуацию. Крестный сын Сергея Трофимова не видит своего трехлетнего сына. После развода родители начали бороться за мальчика. Одна из ссор закончилась серьезной дракой.

Сергей Трофимов переживает семейную драму
Сергей Трофимов
// Фото: «Инстаграм»

Шансонье Сергей Трофимов, известный под именем Трофим, сейчас переживает семейную драму. Его крестный сын, визажист Эрик Индиков, попал в затруднительную ситуацию. 47-летний мужчина вот уже девять месяцев не может увидеть любимого ребенка. Однако певец рассказал, что изначально был против брака своего крестника с избранницей Ольгой, которая намного моложе его.

Сергей сообщил, что Эрик мечтал о сыне, и когда ребенок, наконец, появился на свет, мужчина был на седьмом небе от счастья. Однако семейную идиллию разрушила ревность – визажист обнаружил откровенную переписку своей супруги с другим мужчиной.

«Родственники на ее стороне и всячески стараются препятствовать встречам Эрика с ребенком. А это для него такая отрада в жизни и лишать человека счастья неправильно. Сейчас мальчику три года», - сообщил певец.

Более того, Трофимов поделился тем, что Ольга написала заявление на его крестника якобы по причине того, что он ее побил. Из-за того, что визажиста не подпускают к собственному ребенку, он чувствует себя потерянным и опустошенным. Сам артист восхищался отцовскими качествами своего крестного сына.  

Сергей Трофимов переживает семейную драму
Эрик надеется, что сможет увидеть своего сына
// Фото: Кадр программы «Говорим и показываем»

В студии «Говорим и показываем» появился Эрик Индиков. Он рассказал, что у него невероятная связь с ребенком. Мальчик обожал своего папу и давал повод собой гордиться – в два с половиной года мог спокойно считать до десяти, а также знал большое количество стихов наизусть.

Эрик воспомнил, что всегда мечтал о простой девушке. Модели, которые окружали его по роду деятельности, были алчные и не настроенные на семейную жизнь. В 19-летней Ольге его подкупили искренность и невероятная открытость. 

«Она мне жаловалась на родителей, как ее дома мучают, мама чуть не под всех подкладывает, чтобы быстрее из дома выдворить», - вспоминает визажист.

Сергей Трофимов переживает семейную драму
Ольга требует от бывшего мужа алименты
// Фото: Кадр программы «Говорим и показываем»

Эрик наконец-то обрадовался, что встретил чистую и неиспорченную девушку. Более того, его мама одобрила выбор невесты. Мужчина мечтал о детях, но долгое время Ольга не могла забеременеть. Лишь позже он узнал, что причина заключалась в аборте, который девушка сделала в 14 лет.

По словам Эрика, после рождения долгожданного ребенка Ольгу как будто подменили. Она не заботилась о сыне, не хотела кормить малыша грудью, а когда ему было две недели, наняла для мальчика няню. Позже Эрик обнаружил ее переписку с темнокожим молодым человеком, с которым она обменивалась фотографиями интимного характера.

В студии появилась и сама Ольга, которая попыталась прояснить ситуацию. Она призналась, что до того, как забрать ребенка от отца, она семь месяцев не видела малыша. Не выдержав, женщина применила силу, чтобы забрать сына.  

«Я подъехала на машине со своими родителями. Когда он выходил из дома, мы подошли. Так получилось, что он кинулся в драку, а я в это время забрала ребенка у няни», - рассказала Ольга.

Однако у Эрика совсем другой взгляд на эту ситуацию. По словам мужчины, его ударили по голове и начали бить ногами.

Теперь женщина требует алименты и 300 тысяч рублей, которые, как она уверяет, потратила на ребенка. Однако Индиков признался, что не пожалеет денег на содержание малыша, но взамен хочет его видеть. Мама Ольги, Марина Антипова, сразу после появления в студии набросилась на Эрика и расцарапала ему лицо. Но она уверяет, что мужчина не раз поднимал руку, а потому считает нормальным отплатить ему тем же.

Сергей Трофимов переживает семейную драму
Мама бывшей избранницы визажиста не сдержала эмоций
// Фото: Кадр программы «Говорим и показываем»

Сейчас личная жизнь избранницы крестника Трофимова налаживается. Она встретила молодого человека, который в ней души не чает. В завершении программы женщина объявила, что готова пойти на уступки и позволить отцу видеться с сыном. «Пусть приезжает», - сказала Ольга.   

Сергей Трофимов переживает семейную драму
Теперь Ольга вновь обрела свое счастье
// Фото: Кадр программы «Говорим и показываем»


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