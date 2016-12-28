Алсу без макияжа влюбила в себя фанатов

Популярная исполнительница Алсу презентовала в своем Instagram снимок без макияжа. Как признались фанаты, так ей идет намного больше - многих девушка в себя даже влюбила.
Алсу не так уж и редко публикует снимки без косметики, и интересно, что такие публикации собирают больше “лайков”. Последнее фото с отдыха со своей сестрой Юлией в США тоже было без макияжа и тоже очень понравилось фанам.
Многие даже удивляются - как в 33 года и с тремя детьми девушке удается выглядеть так свежо. Многие отмечают, на лице Алсу не заметны ни время, ни усталость. Ну а естественность исполнительницы многих влюбляет.
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