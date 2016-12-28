Юрий Лужков покидает страну после госпитализации

Врачи разрешили бывшему мэру столицы встретить Новый год вне стен больницы. Юрий Лужков был госпитализирован на прошлой неделе. Сейчас ему уже гораздо лучше. По словам экс-градоначальника, во вторник он планирует улететь на отдых.

В конце прошлой недели бывший мэр Москвы Юрий Лужков попал в больницу. По информации пресс-секретаря экс-градоначальника Геннадия Теребкова, ему уже стало гораздо лучше. Юрий Михайлович общается с врачами, но пока его не выписывают. По словам представителя политика, он себя чувствует гораздо лучше и пребывает в отличном настроении.

«Нормально все. Завтра улетаю кататься на лыжах. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», - лично отметил Лужков.

Ранее экс-мэр планировал выписаться из больницы в выходные, так как хотел присутствовать на концерте хора Турецкого, который состоялся вчера вечером. Однако Юрий Михайлович сможет покинуть лечебное учреждение лишь в ближайшие два дня. Как заявил Теребков, в планах политика встретить Новый год на горнолыжном курорте вместе с женой и дочерями.

Напомним, что Лужков был госпитализирован в критическом состоянии. Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание во время деловой встречи в МГУ имени М. В. Ломоносова. Ряд СМИ распространили данные о том, что Юрий Михайлович попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя время выяснилось, что госпитализация не носила экстренного характера, а все разговоры о клинической смерти бывшего градоначальника не имели никакого отношения к реальной ситуации. Чтобы развеять все домыслы, политик лично опроверг слухи. Он сообщил, что обследование было плановым.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год. В данный момент он владеет предприятием «Частный конный завод «Веедерн», которое расположено в Калининградской области. Экс-градоначальник разводит лошадей, а также занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. По словам знакомых Лужкова,бывший мэр никогда не сидит на месте. «Он все время что-то делает. Поэтому в свои 80 лет выглядит на 50. Лужков – мужик, борец, глыба», - так говорил о Юрии Михайловиче Михаил Турецкий. Тайны Юрия Лужкова: бойкот юбилея, матриархат Батуриной и 38 литров меда

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