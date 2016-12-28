Александр Панайотов заявил о родстве с Джорждем Майклом

Звезда пятого сезона шоу «Голос» считает, что у него и легендарного музыканта одни корни. Джордж Майкл – сын эмигранта с Кипра, его настоящее имя звучит как Йоргос Кириакос Панайоту. В день католического Рождества британский певец ушел из жизни.

Александр Панайотов// Фото: «Инстаграм»Джордж Майкл// Фото: Соцсети

Для многих поклонников всемирно известного музыканта Джоржда Майкла его внезапная кончина стала настоящим потрясением. Многие до сих пор не могут поверить в то, что музыкант, исполнявший песню Last Christmas, ушел из жизни в праздник католического Рождества. Звезды отечественного шоу-бизнеса также скорбят по коллеге, а финалист шоу «Голос» Александр Панайотов считает, что потерял своего родственника. Дело в том, что настоящее имя Джорджа Майкла - Йоргос Кириакос Панайоту. Артист родился в семье киприота-эмигранта. Александр предполагает, что у него и легендарного британского певца одни предки.

Внезапная смерть Джорджа Майкла потрясла весь мир

«Господи. Я рыдаю. Невосполнимая потеря мира музыки! Джордж Майкл...его голос, его песни, его душа. Как так? Что происходит? Почему? Я вырос на его песнях! У нас с ним одна фамилия, один род. Панайоту. Горе. Потеря потерь», - написал звезда пятого сезона шоу «Голос».

Поклонники Панайотова также не могут смириться с тем, что британский музыкант ушел из жизни. «Скоро не останется эмоций ни на что. Я до сих пор в шоке. Поверить не могу. Светлая память!», «Не могу поверить. Самый любимый. Я выросла на этих песнях. Красивейший голос. Очень жаль», «Как жаль, такой молодой. Один из моих любимых певцов! Мировая звезда! Его голос и музыка навсегда останется с нами!», «Никому не дано занять его место! Один на весь земной шар!» - написали подписчики Александра.

Как сообщили официальные представители артиста, предположительно он ушел из жизни от сердечной недостаточности. Однако менеджеры музыканта заявили, что обстоятельства смерти будут детально изучены. Джоржду Майклу было всего 53 года.

Для многих слушателей по всему земному шару Джордж Майкл был одним из культовых артистов. Он начинал свою творческую карьеру в работы в группе WHAM!, однако сольная карьера смогла сделать музыканта настоящей звездой. Его первая песня Careless Whisper вмиг вознесла Джоржда на вершины хит-парадов. Несмотря на то, что композиция была записана в 1984 году, она до сих пор не утратила своей популярности. У этого трека есть многочисленные кавер-версии, которые исполнили самые разные музыканты и группы, такие как Хулио Иглесиас, 3Oh!3, Seether, Panic! At The Disco и многие другие.

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