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Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу

Экс-звезду «Дома-2» оставили без средств к существованию. По словам Элины, ее жестоко обманули. Коллега Екатерина должна Камирен 300 тысяч рублей. Молодая женщина очень переживает, так как она хотела потратить эти деньги на оплату квартиры и няни.

Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу
Элина Камирен
// Фото: Личный архив

Бывшая участница главной телестройки страны Элина Камирен являлась совладелицей детского журнала «KIDS Family Club» и основательницей агентства зарубежной недвижимости и путешествий E&A Family Club. Но в последнее время у звезды и ее бизнес-партнера Екатерины, причастной к деятельности и журнала, и турфирмы, начались недопонимания, в результате которых девушка и вовсе перестала выходить на связь с Элиной.

«Она попросту «кинула» меня, заблокировала в WhatsApp, – рассказывает Элина «СтарХиту» – Катя должна мне 300 тысяч рублей, но, судя по всему, не собирается возвращать эти деньги. Я не знаю, как мне жить дальше, ведь из-за этой ситуации я осталась без копейки, к счастью, у меня еще есть ювелирная компания Kamiren Shine & Tsaski, иначе мне совсем нечем было бы платить за квартиру, няню и вообще как-то содержать дочь Сашу…»

Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу
Фрагмент переписки Екатерины и Элины Камирен
// Фото: Личный архив

Элина и Екатерина работали бок о бок больше двух лет, у девушек никогда не возникало ссор, они даже были близкими подругами. Приятельницы вместе придумали создать общий бизнес, а логотип компании разработала двоюродная сестра Элины Ира Бурыгина.

«Раскручивали бренд мы с Сашей, бывшим мужем, – продолжает Камирен. – Это было непросто, ведь начало работы компании пришлось на финансовый кризис. Я вкладывала в рекламу, чтобы выиграть тендер, пришлось использовать личные сбережения (больше четырехсот тысяч рублей). Это деньги, которые я своими нервами заработала на «Доме-2». Катя обещала вернуть мне сумму, но так и не сдержала слово. Затем мы открыли журнал «KIDS Family Club». Очень активно работали над проектами – ездили по городам, чтобы продвинуть бренд, продавали франшизу… Катя думает, что я мало вкладывалась в наше общее дело, но я не согласна. Один рекламный пост в моем «Инстаграм» стоит от 35 до 50 тысяч рублей. А таких постов о нашем с Катей бизнесе я выкладывала десятки! Я развивала этот журнал, ездила по городам и продвигала его! Общалась с родителями, делилась с Катей контактами крутых партнеров-рекламодателей, фотографов. Журнал существовал за счет моей известности! К тому же мне постоянно приходилось решать какие-то вопросы – то Катя взяла деньги с рекламодателей, но не проследила, чтобы их макет разместили в журнале, то партнер не может до нее дозвониться… Я была вынуждена «разруливать» такие ситуации». 

Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу
Элина Камирен на мероприятии Компании
// Фото: Личный архив

После ряда просьб вернуть деньги Екатерина перестала выходить на связь с Элиной. «Она даже ничего мне не объяснила, – возмущается Камирен. – Вместо этого мне написал ее супруг Евгений Максимов и сообщил, что возвращать деньги его жена мне не собирается. Не понимаю, почему мне пишет он, учитывая, что я вообще никогда не имела с ним дел! Почему Катя отмалчивается!? Я в шоке от такой неблагодарности людей, учитывая, что в том числе они и благодаря нашему общему бизнес переехали из Екатеринбурга в Москву. Я хочу сказать, что я больше не имею никакого отношения к журналу и агентству зарубежной недвижимости и путешествий. Поэтому я не ручаюсь, что также, как меня, мошенница Катя не кинет партнеров или мам, которые платят деньги ей за то, чтобы она разместила их детей в журнале»... 

«...Хочу сказать Кате – Бог все видит! Ее злодейства не останутся безнаказанными… А всем клиентам и партнерам журнала и агентства зарубежной недвижимости и путешествий хочу сказать, что учредитель Екатерина Максимова – аферистка и мошенница, не советую вам работать с ней – есть риск, что и вы, как и я, окажетесь обманутыми! Также мне очень неудобно перед людьми, которые стали работать с компанией, рассчитывая на мою медиа-поддержку».

Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу
Журнал «KIDS Family Club»
// Фото: Личный архив
Элину Камирен обманули партнеры по бизнесу
Элина Камирен спрашивала о долгах Екатерину, но та ничего толком не ответила
// Фото: Личный архив


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