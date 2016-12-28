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Степан Меньщиков стал отцом во второй раз

Супруга звезды реалити-шоу подарила своему мужу дочь. Евгения принимает поздравления от поклонников. Женщина сообщила, что роды прошли без осложнений, и теперь она ждет, когда отправится домой.

Степан Меньщиков стал отцом во второй раз
Степан Меньщиков с супругой Евгенией
// Фото: «Инстаграм»

Сегодня супруга бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Степана Меньщикова Евгения подарила своему мужу дочь. Как рассказала избранница звезды телешоу, девочку решили назвать Варварой. Сейчас счастливая мама с новорожденной малышкой чувствуют себя прекрасно. Евгения сообщила, что роды прошли без каких-либо сложностей.  

«Чудо свершилось. Сегодня в 16.20 на свет появилась наша дочурка Варвара (весом 4200 граммов и ростом 52 сантиметра). Родила с божьей помощью сама. На днях все расскажу вам», - поделилась счастливой новостью Евгения.

Поклонники были очень рады такому чудесному событию в жизни супружеской пары. Они буквально завалили поздравлениями Евгению и пожелали ей и новорожденному ребенку здоровья и счастливой жизни. «Поздравляю с рождение малышки. Пусть растет здоровенькой и радует папу, маму и маленького братика», «Настоящее новогоднее чудо! Малышке и маме здоровья!», «Ура, поздравляю вас. Мамочке поскорее отойти от родов, а дочурке счастья в нашем мире. Пусть растет здоровенькой! Вам терпения и сил», «Поздравляю вас, мои дорогие! Это чудесная новость, здоровья маме с малышкой, Ванюшку целую. Степану отдельно с рождением дочки», - написали фолловеры.

Евгения рассказывала «СтарХиту» о том, что ее супруг был в неописуемом восторге после того, как узнал о ее беременности. «Степан всегда ухаживал: то завтрак приготовит, то чай нальет, но сейчас балует меня еще чаще, терпит перепады настроения. Недавно сам набрал букет полевых цветов - было очень приятно. У нас вообще в доме главный повар - он. Больше всего любит готовить супы», - рассказывала Евгения. 

В начале августа Степан Меньщиков и Евгения Шамаева официально оформили свои отношения. Влюбленные без лишнего шума расписались в Тверском загсе Москвы. После бракосочетания пара отправилась в ресторан, где вместе со всеми гостями отпраздновали важное событие в их жизни.  Степан Меньщиков собрал друзей на свадебный банкет ФОТО. ВИДЕО


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